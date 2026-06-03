Lagermedarbetare med erfarenhet av truckkörning sökes i Borås!
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-06-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu erfarna lagermedarbetare med god truckvana som trivs i en aktiv arbetsmiljö där samarbete, kvalitet och högt tempo står i fokus.
Har du erfarenhet av lagerarbete och känner dig trygg bakom ratten på både skjutstativtruck och höglyftande plocktruck? Vill du arbeta i en varierande roll där du får ta ansvar och bidra till ett effektivt logistikflöde? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.Om tjänsten
Som lagermedarbetare kommer du att arbeta med flera olika delar av lagerverksamheten. Arbetsuppgifterna består bland annat av infackning, påfyllning, plock och pack samt truckkörning. Rollen är fysiskt aktiv och ställer krav på noggrannhet, effektivitet och ett strukturerat arbetssätt.
En stor del av arbetet sker med skjutstativtruck och höglyftande plocktruck, vilket gör att du behöver ha god erfarenhet och känna dig säker i båda trucktyperna. Du förväntas även stötta övriga delar av verksamheten när behov uppstår och bidra till ett gott samarbete inom teamet.
Vi söker dig som
• Har dokumenterad erfarenhet av att köra både skjutstativtruck (B3) och höglyftande plocktruck (B4)
• Har tidigare erfarenhet av plock och pack i lagerverksamhet
• Arbetar noggrant, strukturerat och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
• Är flexibel och gärna ställer upp där verksamheten behöver stöd
• Trivs i ett högt arbetstempo och med ett fysiskt arbete
• Har god samarbetsförmåga men också kan arbeta självständigt
Om du söker en roll där du får kombinera truckkörning med varierande lageruppgifter i en engagerad arbetsgrupp kan detta vara tjänsten för dig. Vi ser fram emot din ansökan!Profil
Vi söker dig som har
• Giltigt truckkort och minst ett års praktisk erfarenhet av truckkörning
• Minst sex månaders dokumenterad erfarenhet av både skjutstativtruck (B3) och höglyftande plocktruck (B4)
• Erfarenhet från lager, terminal eller annan liknande verksamhet
• God systemvana och erfarenhet av att arbeta i olika digitala verktyg och affärssystem
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens
Vi tror att du är en ansvarstagande och engagerad person som trivs i en tempofylld miljö och har lätt för att samarbeta med andra.
Känner du igen dig i beskrivningen?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Prognosgatan 1 (visa karta
)
504 94 BORÅS Arbetsplats
Posti Kontakt
Therese Henriksson therese.henriksson@posti.com Jobbnummer
9946249