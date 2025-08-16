Säljare
Co-Worker Technology Sweden AB / Säljarjobb / Nacka Visa alla säljarjobb i Nacka
2025-08-16
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Co-Worker Technology Sweden AB i Nacka
, Ludvika
, Eskilstuna
, Västerås
, Linköping
eller i hela Sverige
Säljare inom rekrytering och bemanning
Är du en driven och framåt person som trivs med att arbeta uppsökande? Vill du vara med och bidra till framgången för ett innovativt företag inom rekrytering och bemanning? Då kan du vara den vi söker till vårt team på Co-Worker!Publiceringsdatum2025-08-16Om tjänsten
Vi söker en engagerad och positiv säljare som vill hjälpa oss att fortsätta växa. Du kommer att arbeta med att sälja våra rekryterings- och bemanningstjänster till nya och befintliga kunder. I rollen har du stor frihet att planera din egen tid och arbeta proaktivt med att skapa och vårda relationer.Dina arbetsuppgifter
Uppsökande försäljning av våra rekrytering- och bemanningstjänster
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Prospektering och identifiering av nya affärsmöjligheter
Följa upp leads och genomföra kundmöten
Arbeta nära våra rekryterare och bemanningsspecialister för att säkerställa bästa lösningar för kunderna
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt eget driv och som trivs i en roll där du självständigt söker upp nya kunder och bygger relationer. Du är en positiv och målmedveten person som ser möjligheter i varje situation och gillar att arbeta med människor.
Erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav - det viktigaste är att du har rätt inställning och viljan att utvecklas inom försäljning.Kvalifikationer
Trivs med uppsökande verksamhet och att bygga kundrelationer
Driven, framåt och har en positiv attityd
Några års erfarenhet av försäljning är ett plus, men inget krav
Självständig och strukturerad med en stark förmåga att nå dina mål
Intresse för rekrytering och bemanning är ett plus
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i ett växande och dynamiskt företag
Stort utrymme för egna initiativ och personlig utveckling
En spännande och utmanande roll med stor frihet under ansvar
Trevligt arbetsklimat med engagerade och hjälpsamma kollegorSå ansöker du
Är du redo för en ny utmaning? Skicka din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande.
Läs mer om oss på www.co-workertech.com
Välkommen att bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: johan@co-worker.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Co-Worker Technology Sweden AB
(org.nr 556803-6585)
Smedjegatan 6 (visa karta
)
131 54 NACKA Arbetsplats
Stockholm Kontor Jobbnummer
9461460