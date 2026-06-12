Säljare - vikariat
Lundbergs Sickla AB / Butikssäljarjobb / Nacka Visa alla butikssäljarjobb i Nacka
2026-06-12
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Butikssäljare – Sommarvikariat (deltid) – Lundbergs Väskor, Linköping
Lundbergs är en svensk butikskedja med 29 butiker runt om i Sverige. Vi erbjuder ett brett sortiment av väskor, resväskor, ryggsäckar, handskar och accessoarer från flera välkända varumärken. Vår vision är att erbjuda kunder kvalitetsprodukter till överkomliga priser.
Nu söker vi en engagerad butikssäljare till vår butik i Linköping för ett sommarvikariat på deltid.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Som butikssäljare hos oss har du en central roll i butiken där kundservice och försäljning står i fokus. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Försäljning och aktiv merförsäljning
Ge professionell service och skapa en positiv kundupplevelse
Arbeta i kassa
Hålla dig uppdaterad om aktuella kampanjer
Bidra till en inspirerande och välskött butiksmiljö
Arbeta mot målet om 100 % nöjda kunder
Arbetet är varierande och innebär både självständigt arbete och samarbete i team. Ingen dag är den andra lik.
Vi söker dig som:
Har fyllt 18 år och har gymnasieexamen
Har kassavana
Har tidigare erfarenhet av butiksarbete (meriterande)
Brinner för service och försäljning
Har intresse för väskor och mode
Är driven, ansvarstagande och flexibel
Vill arbeta vid sidan av studier
Anställningsform
Vikariat på ca 20 h/v på deltid med varierande arbetstider. Start 1/9 20226 med eventuell upplärning innan till och med 31/7 2027. Vi ser även att du gärna är flexibel och kan arbeta med kort varsel vid exempelvis sjukdom eller försäljnings toppar.Så ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till: amanda.lindholm_96@hotmail.com
Du kan även lämna in din ansökan direkt i butiken.
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Maila din ansökan tillsammans med ditt CV
E-post: amanda.lindholm_96@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariat Sickla". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lundbergs Sickla AB
(org.nr 559461-6905)
Simbagatan 31 (visa karta
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131 54 NACKA Arbetsplats
Lundbergs Handskar & Väskor Sickla Jobbnummer
9961274