Säljare - Trollhättan
Nya Energihem Norden AB / Säljarjobb / Trollhättan Visa alla säljarjobb i Trollhättan
2025-08-13
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nya Energihem Norden AB i Trollhättan
, Vänersborg
, Uddevalla
, Orust
, Stenungsund
eller i hela Sverige
SÄLJARE - NÄSTA STEG FÖR DIG SOM GILLAR ATT PRATA MED FOLK Har du ett driv i magen, lätt för att ta kontakt - och vill göra något meningsfullt?
Vi söker nu fler säljare som vill vara med och hjälpa villaägare att sänka sina elkostnader, öka komforten hemma och samtidigt göra en insats för miljön.
VI UTBILDAR DIG Du behöver inte ha varit säljare tidigare - vi lär dig från grunden. Det viktiga är att du har energi, vågar ta kontakt och har viljan att utvecklas. Många av våra bästa har bakgrund inom service, bygg eller andra praktiska yrken.
OM ROLLEN Du jobbar ute på fältet - i bostadsområden, på event och mässor - och hjälper till att hitta rätt kunder för våra energismarta produkter. Du lyssnar in, presenterar lösningar och bygger förtroende hemma hos kund.
VI ERBJUDER DIG
En strukturerad säljutbildning och en tydlig väg in i yrket
Ett meningsfullt jobb där du gör skillnad för både kund och klimat
Ett starkt team med bra stämning, delaktighet och energi
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget
Grundlön + prestationsbaserad ersättning
VI TROR ATT DU ÄR:
Social, orädd och trygg i kontakt med nya människor
Driven av att utvecklas och nå mål
En lagspelare som trivs med frihet under ansvar
OM OSS Vi på Nya Energihem Norden jobbar med att hjälpa fastighetsägare spara pengar och minska sin klimatpåverkan genom smarta produkter som solceller, batterier, värmepumpar, fönster och takbyten. Vi sköter hela processen från rådgivning till färdig installation - och växer snabbt. Bakom oss har vi Bragnum Invest som stabil ägare.
ANSTÄLLNING: Heltid, 6 månaders provanställning LÖN: Fast lön + prestationsbaserad ersättning Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nya Energihem Norden AB
(org.nr 559361-7532), https://www.energihem.com/ Jobbnummer
9457557