Säljare - Stora Coop Kiruna
Coop Norrbotten Ekonomisk Fören / Butikssäljarjobb / Kiruna
2026-02-27
Är du en serviceinriktad person som älskar försäljning? Då kan du vara rätt person för oss på Stora Coop Kiruna!
Vi söker dig som är positiv, driven och brinner för att ge våra kunder branschens bästa kundbemötande. Kunden i våra butiker ska mötas av bra varor till bra priser, matinspiration och intressanta händelser.
Som säljare är du butikens ansikte utåt och på ett professionellt sätt ger du våra kunder den bästa servicen samtidigt som du sprider glädje och energi. För att lyckas i rollen som säljare hos oss ser vi att du är ambitiös, ansvarstagande, trivs i ett högt arbetstempo och drivs av nya utmaningar. Du är en lagspelare av rang och tillsammans överträffar vi kundernas förväntningar.
Tjänsten utgår från mejeriet. Arbetet är varierande och innehåller alla typer av arbetsuppgifter som förekommer i butik, såsom varupåfyllning & försäljning. Inom Coop finns möjligheter att växa, med t ex egna ansvarsområden som bl a kundambassadör, beställningar, kvalitetsansvar och sociala medier.
Tjänsten är en visstidsanställning på 30 timmar/vecka. Start omgående fram till 31 augusti, med möjlighet till förlängning. Vi har öppet när våra kunder vill handla, därmed kan arbetstiderna variera - dag, kväll och helg.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan!
-
Erfarenhet och kompetens inom detaljhandelsförsäljning är meriterande
- Erfarenhet och kompetens inom serviceyrken är meriterande
-
Flerspråkig och erfarenhet/intresse av olika kulturer är meriterande
Det är betydelsefullt att du har ett genuint intresse för mat, service och försäljning. Du trivs med att arbeta i grupp och bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat. Vidare gillar du att arbeta i ett högt tempo och kan hantera stressiga miljöer.
Förmåner
Som anställd hos oss har du många olika förmåner. Vi erbjuder till exempel 10 % lojalitetsrabatt varje månad på det mesta du handlar i våra butiker och online och upp till 3000 kronor i friskvårdsbidrag varje år. Vi erbjuder också kaffe, te och frukt i personalrummet samt idrottsbiljetter till en rad olika evenemang.
Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av ca 155 000 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 41 butiker/stormarknader, ca 740 årsanställda samt en bruttoomsättning på ca 3,3 miljarder kronor. Butiker finns från Kiruna i norr till Piteå i söder. Servicekontoret finns på Storheden i Luleå.
Coop Norrbotten är en av Norrbottens största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Coop är unikt! Det är lätt att tro att alla matbutiker är lika. Samma varor på hyllorna, samma kundvagnar och så kassan vid utgången. Men Coop är annorlunda eftersom vi ägs av våra ca 4 miljoner medlemmar. Det är vad som gör oss unika. Det ger oss också ett extra stort ansvar, men också extra stora möjligheter.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare och vi drivs av uppgiften att ge alla tillgång till den goda maten. Vi är inne i en spännande förändringsresa mot att vara den goda kraften i mat-Sverige. Vi ska förenkla vardagen och ge alla tillgång till goda råvaror - något som är bra för både kropp, själ och vår miljö.
Coop har länge levt i framkant och förverkligat vikten av ekologiskt tänkande. Vår fisk är certifierad, hönsen utsläppta och vårt egna varumärke Änglamark är utsett till Sveriges Grönaste Varumärke - men vår resa slutar inte där.
Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi varje dag tillsammans med våra kunder för att fortsätta vara bäst på hållbar utveckling och nu satsar vi ännu mer på att sprida matglädje och mer kärlek till bra råvaror.
Tillsammans kan och ska vi bli den goda kraften i mat-Sverige!
