Säljare - Solceller & Batterier!

Evify Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-08-26


Vi söker nu vassa säljare till ett projekt med solceller och batterier! Här kommer du att sälja solceller och batterier till villaägare via telefon.
Om rollen:
Skapa långvariga och förtroendefulla kundrelationer genom regelbundna samtal
Bearbeta både varma leads och viss kallkundsförsäljning
Utforma och presentera kundanpassade lösningar inom solceller och batterier
Bygga upp och underhålla en stark kundpipeline

Vad vi erbjuder:
Löpande säljträning och utbildningar
Attraktiv lönemodell med fast lön och hög provision
Stora utvecklingsmöjligheter inom företaget
Arbetstider: Måndag - Fredag, 08.30 - 17.30

Vem är du?
Positiv och energisk med en stark vilja att utvecklas
Motiverad av att nå uppsatta mål
Vi ser gärna att du tidigare arbetat med försäljning, minst tre månader

Meriterande:
Teknisk bakgrund eller erfarenhet av försäljning av solceller eller batterier.

Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms. Håll koll på mobilen efter ansökan.
Ansök idag - urval sker löpande.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Evify Sweden AB (org.nr 559176-2496), https://www.evify.se

Arbetsplats
Evify

Kontakt
info@missions.se
Jobbnummer
9477349

