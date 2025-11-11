Säljare - Nexans (kopia)
Nexans affärsområde Accessories, i hjärtat av varje anslutning, är en ledande specialiserad innovatör och tillverkare av ett komplett sortiment av standardiserade eller kundanpassade tillbehör för låg-, mellan- och högspänningselnät.
Läs mer här: Nexans Power Accessories
Bli en nyckelperson inom Nexans affärsområde Accessories - Driv utvecklingen i Norden som säljare
Affärsområdet Accessoires inom Nexans söker en motiverad säljare för att stärka den kommersiella närvaron i Sverige och Norge - med möjlig expansion till Finland. Om du brinner för affärsutveckling, har erfarenhet av produkter inom elbranschen och vet hur man bygger långsiktiga kundrelationer, är detta din chans!
Din uppgift:
Som säljare ansvarar du för att etablera och vårda starka relationer med viktiga aktörer i Norden, inklusive distributörer, grossister, energibolag och entreprenadföretag. Du kommer att spela en nyckelroll i att driva tillväxt genom att marknadsföra Nexans hela sortiment av tillbehör för låg-, mellan- och högspänningsnät - och omvandla teknisk expertis till verklig affärsnytta.
Din roll är både strategisk och praktisk. Du identifierar aktivt nya möjligheter på marknaden och omvandlar dem till mätbara resultat, samtidigt som du samarbetar nära med interna team för att säkerställa att varje kundkontakt speglar Nexans engagemang för kvalitet och innovation. Genom dina insatser kommer du att spela en viktig roll i att stärka Nexans varumärke och utöka vår marknadsnärvaro i Sverige, Norge och potentiellt Finland.
Tjänsten är av hybridformat och du kommer ha tillgång till det säljkontor närmst din hemort. Rollen innebär regelbundna resor inom Sverige och Norge.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet från elsidan, särskilt inom mellanspänningsområdet.
• Bakgrund från elgrossist-, energibolags- eller entreprenörsmarknaden.
• God kommunikations- och förhandlingsförmåga, på svenska som engelska.
• Teknisk förståelse om produkter inom elbranschen.
• Erfarenhet av att jobba i en internaionell organisation och är bekväm med att resa regelbundet.
• Har dokumenterad framgång inom försäljning och affärsutveckling.
Meriterande om du:
• Har befintliga kontakter på den svenska och norska marknaden
Varför Nexans?
Vi är ett börsnoterat bolag med en stark tillväxtagenda. Du blir en del av ett team som växer snabbt, stöttar distributörer och bygger nätverk med slutkunder som energibolag. Vi växer och söker någon som trivs i en dynamisk miljö.
Start: Januari 2026
Rapporterar till: Sales Manager Nordics
Rekryteringsprocessen hanteras gemensamt av Johan Sandahl och Kaisa Lindqvist på FSK.
