Sales Responible - Light
Solar Sverige AB / Säljarjobb / Luleå Visa alla säljarjobb i Luleå
2025-10-31
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solar Sverige AB i Luleå
, Gällivare
, Umeå
, Sundsvall
, Gävle
eller i hela Sverige
Är du en driven projektförsäljare med passion för ljus och långsiktiga kundrelationer? Vill du vara med och forma framtidens belysningslösningar i norra Sverige? Vi söker dig som har ett affärsdriv utöver det vanliga och som vill ta ansvar för att utveckla projektförsäljningen inom belysning - från idé till färdig lösning. Med utgångspunkt från vårt kontor i Luleå eller Umeå blir du en nyckelspelare i vårt dedikerade team.
Som Sales Responsible Light kommer du att arbeta nära kunder, konsulter och entreprenörer för att identifiera behov, skapa lösningar och driva affärer. Du blir en del av ett sammansvetsat team med tekniska innesäljare, belysningsprojektörer och butikssäljare - alla med ett gemensamt mål: att leverera ljus i världsklass.
"Det bästa är när vi tillsammans lyckas med ett projekt - från första mötet till leverans. Det är då vi gör verklig skillnad." - Anders Stenvall, Sales Manager Light
Det här tror vi behövs för att trivas och lyckas i rollen som Sales Responsible inom belysning på Solar:
Engagemang och kundfokus: Du leder affärer från första kontakt till avslut, med fokus på större projekt inom offentlig miljö, industri, kontor och fastighet.
Affärsmannaskap: Du identifierar nya möjligheter och bygger långsiktiga samarbeten med kunder och partners.
Teknisk förståelse: Du har koll på belysningslösningar, ljusberäkningar och energieffektivisering, eller är nyfiken på att utveckla den kompetensen.
Teamorienterad: Du samarbetar nära våra projektörer och säljare för att skapa helhetslösningar som gör skillnad för kunden.
Socialt driven och relationsorienterad: Du är aktiv i kundevent, mässor och seminarier för att stärka både varumärket och ditt professionella nätverk.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av projektförsäljning, gärna inom teknik, el eller belysning.
Är affärsmässig, strukturerad och har ett starkt driv att nå resultat.
Trivs med att bygga relationer och skapa värde för kunden.
Har B-körkort och gillar att vara ute på fältet.
Vi erbjuder bland annat
Ett starkt team med hög kompetens och god sammanhållning.
Möjlighet att påverka och utveckla affärsområdet belysning.
En arbetsplats där din insats gör skillnad - varje dag.
Fast grundlön, målbonus, tjänstebil, kollektivavtal, tjänstepension, friskvård, utfyllnad av lön vid sjukdom och föräldraledighet, som är grundläggande självklarheter för oss.
30 dagars semester
Solar-andan är inkluderande och främjar mångfald, nytänkande och ansvarstagande. Vi lever efter mottot "Stronger Together" och alla medarbetare på Solar gör skillnad för att vi ska växa tillsammans.
När vi frågar medarbetare varför de trivs i sina roller får vi ofta svaren:
Friheten i rollen och att jag planerar min egen tid för att få ut det bästa möjliga
Samverkan internt! Jag har alltid någon att vända mig till
Gemenskapen! Mina kollegor och våra kunder är det som gör jobbet speciellt
Omväxlingen och variationen i mitt arbete är utvecklande
För oss är personlig utveckling viktigt och många har gjort interna resor hos oss. Här kan du möta några av dessa medarbetare och läsa mer om rollen som butikssäljare: Möt våra medarbetare
Kontakt & ansökan
Är du nyfiken på oss? Vi är nyfiken på dig och ser fram emot din ansökan! Då vi arbetar löpande under ansökningstiden- ansök gärna snarast möjligt! Vill du ha mer information om rollen kan du kontakta: Anders Stenvall, Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solar Sverige AB
(org.nr 556241-0406) Kontakt
HR-Partner
Julia Skoglund hr@solar.se Jobbnummer
9583606