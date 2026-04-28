Sales Representative inom ERP
2026-04-28
Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Som Sales Representative har du ett tydligt fokus på nykundsförsäljning samt account management och att driva affärer från första kontakt till avslut. Du arbetar strukturerat med marknadskartläggning och prospektering för att identifiera och bearbeta nya kunder, samtidigt som du bygger långsiktiga relationer med relevanta beslutsfattare. Du arbetar relationskapande och håller en tät dialog med våra kunder för att kunna rådge nästa steg i deras utveckling.
I ett tätt samarbete mellan marknad- och säljteamet arbetar ni för att förstå och hjälpa kunden med deras utmaningar på bästa sätt. För att arbeta fram en attraktiv lösning för kunden samarbetar du nära med våra konsultchefer, projektledare och lösningsarkitekter. Arbetet innefattar kundmöten, både digitalt och på plats, samt deltagande i event och nätverk där du aktivt skapar nya affärsmöjligheter.
Våra kunder finns främst inom Retail & Distribution, Manufacturing, Equipment, Fashion, Food & Beverage, men även inom andra branscher där komplexa affärs- och IT-landskap ställer höga krav på försäljningen.Kravprofil för detta jobb
För att lyckas i rollen ser vi att du har/är:
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av komplex B2B-försäljning, gärna inom ERP, WMS, eller liknande affärskritiska system.
Vana av att arbeta med nykundsbearbetning, inklusive marknadskartläggning, prospektering och uppsökande försäljning.
Erfarenhet av att arbeta datadrivet och strukturerat med moderna säljverktyg såsom LinkedIn, Sales Navigator, Leadfeeder och CRM-system.
Stark kommunikativ förmåga och trygg i dialog med beslutsfattare på olika nivåer, med förmåga att bygga förtroende tidigt i relationen.
Please note - this position is based in Sweden and requires fluency in the Swedish language, both written and spoken.
Ansökan och nästa steg
Hos oss ansöker du enkelt med din LinkedIn-profil eller CV, utan att behöva fylla i långa frågeformulär. Du behöver inte skicka in något personligt brev.
I vår rekryteringsprocess använder vi logik- och personlighetstester. Vi tar alltid referenser och genomför en bakgrundskontroll innan anställning eller erbjudande ges. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Daniel Sparrow. Intervjuer sker löpande.
Efter avslutad rekryteringsprocess skickar vi en fråga om din upplevelse som kandidat. Det tar bara någon sekund att besvara frågan och hjälper oss att förbättra vår rekryteringsprocess.
Om Columbus M3
Vilka är vi? Som partner till Infor är vi ett team av kompetenta M3-konsulter som levererar M3 till våra kunder. Vi arbetar med stora, globala och spännande kunder! Här kan du läsa mer om våra kundprojekt.
Varför? Vi vill hjälpa våra kunder att nå sina affärsmål och göra deras vardag mer effektiv! Målet är att säkerställa deras långsiktiga framgång och guida kunderna genom att vara deras Trusted Advisor. Därför erbjuder vi även underhåll, support och vidareutveckling av deras lösningar. Vi samarbetar med kunderna för att optimera deras system, förbättra prestanda och förebygga incidenter.
Jobba på Columbus
Människorna kommer alltid först på Columbus. Vi är ett globalt konsultbolag med lokal närvaro, som hjälper företag med deras digitala förändring och att blomstra genom teknik, data och mänsklig insikt. Vi är också är en arbetsplats där du som medarbetare får utveckla din karriär och få stöd genom tydliga och strukturerade karriärvägar.
Vår kultur bygger på tillit, samarbete, nyfikenhet och ett gemensamt engagemang för att leverera värde till våra kunder. Oavsett om du är erfaren eller precis i början av din karriär, kommer du att hitta friheten att utforska idéer, utmana det invanda och forma din egen väg hos oss.
Med över 1 500 kollegor i fler än 10 länder kombinerar vi globala perspektiv med lokal förståelse. Det som förenar oss är vår tro på att skapa en meningsfull påverkan - för våra medarbetare, våra kunder och resan framåt.
Let's thrive, grow, and shape the future together!
