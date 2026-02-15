Sales & Logistics Coordinator till Jacobi Carbons AB
NearYou Sverige AB / Logistikjobb / Kalmar Visa alla logistikjobb i Kalmar
2026-02-15
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Kalmar
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
, Mönsterås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-15Om företaget
Jacobi Carbons AB är en av världens största tillverkare av aktivt kol med kokosnötskal som råvara. Aktivt kol används för rening av bland annat luft och vatten och tillverkas i helägda fabriker i Indien, Sri Lanka, Filippinerna och Vietnam. Jacobi Carbons tillverkar och säljer även jonbytarmassa till liknande användningsområden. Koncernen har sitt huvudkontor i Kalmar och omsätter 4000 MSEK med ca 2400 anställda.
Läs gärna mer om oss: www.jacobi.net
Tjänstebeskrivning
Vill du vara en nyckelspelare i ett internationellt företag där kundfokus och kvalitet står i centrum? Nu har du chansen!
Jacobi Carbons AB fortsätter växa och vi söker en engagerad och driven kollega till vårt Customer Service-team för EMEA-regionen. I denna centrala roll får du vara navet mellan våra kunder och våra interna funktioner och bli en viktig del av ett företag som ständigt utvecklas.
Som en del av vårt backoffice-team blir du den som skapar förstklassiga kundupplevelser. Du ser till att våra kunder får rätt produktinformation, tydliga leveransbesked, smarta logistiklösningar och aktuella orderuppdateringar. Med andra ord, du är en av våra viktigaste ambassadörer och ansiktet utåt i en global organisation där professionalism, kvalitet och kundnöjdhet genomsyrar allt vi gör.
Hos oss får du en varierad och stimulerande vardag där du arbetar med orderhantering, planering och samordning tillsammans med kollegor inom exempelvis materialplanering och inköp. Du får många kontaktytor, både internt och externt, och jobbar nära vårt säljteam och kunder runt om i EMEA.
Dina ansvarsområden inkluderar:
• Administration av kundordrar
• Planering och koordinering av leveranser till kund samt hantering av inkommande gods mellan hamn och lager
• Förberedelse av skeppningsdokument
• Hantering av reklamationer
Vi tror att du trivs i en roll där struktur, tempo och service möts. Du utför administrativa uppgifter med noggrannhet och högt kvalitetstänk och gillar att samarbeta tätt med kollegor samtidigt som du har mycket kundkontakt. Du blir en central del av beställningsflödet med en nyckelroll i att skapa smidiga och uppskattade kundupplevelser.
Tjänsten passar dig som söker en dynamisk och internationell arbetsmiljö där problemlösning och variation är en naturlig del av vardagen. Rollen är placerad på vårt huvudkontor i Kalmar och du rapporterar till vår Supply Chain Director EMEA.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av internationell kundtjänst, logistik och/eller inköp, och som har en relevant utbildning inom området. Du har flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och besitter praktisk vana av att arbeta med internationell orderhantering.
Som person är du lösningsorienterad, prestigelös och ansvarstagande. Du tar dig snabbt an nya arbetsuppgifter och har lätt för att anpassa och prioritera om när förutsättningarna förändras. Du trivs i en varierad, administrativ roll och arbetar strukturerat med ett öga för detaljer. Din kommunikativa förmåga är god och du är en lagspelare som uppskattar ett sammansvetsat team med gemensamma mål.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i MS Office och erfarenhet av att arbeta i affärs- eller ERP-system. Eftersom vi är en internationell organisation krävs mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal såväl som skrift.
Vad erbjuder vi dig?
På Jacobi Carbons är vår personal vår största styrka - det är deras engagemang och kreativitet som driver företaget framåt. Vi vill skapa en arbetsplats där alla känner sig trygga, sedda och delaktiga i vår gemensamma vision.
Vi bjuder in dig att bli en del av vår resa mot att bli det mest hållbara företaget i branschen. Hållbarhet och CSR ligger oss varmt om hjärtat, och vi tar vårt ansvar på allvar - för att göra skillnad i samhället och bidra till en bättre, mer hållbar framtid.
Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och utvecklas tillsammans med ett team som brinner för både människor och planeten.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du några frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Terése S Carlstedt på telefon 0734-666 884 eller e-post terese.carlstedt@nearyou.se
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se,
senast söndagen den 8 mars 2026. I den här rekryteringen kommer vi att arbeta med ett löpande urval så skicka gärna din ansökan redan idag.
Med anledningen av den nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Vi tar ej emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss: www.nearyou.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9715". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Service AB Kontakt
Terése S Carlstedt terese.carlstedt@nearyou.se Jobbnummer
9743223