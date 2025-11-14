Sales Manager till SOL Facility Services
2025-11-14
Vill du vara med och skapa affärer som gör skillnad - på riktigt? Hos SOL Facility Services får du chansen att utveckla långsiktiga kundrelationer och driva nyförsäljning i ett företag där service, hållbarhet och kvalitet står i fokus. Vi söker nu en driven och affärsmässig säljare som brinner för att skapa nya kundrelationer och ta affärer i mål.
Om rollen
Som Sales Manager på SOL Facility Services arbetar du med att identifiera, kontakta och utveckla nya kunder inom både privat och offentlig sektor. Du ansvarar för hela säljprocessen - från prospektering och kundmöten till offert och uppföljning - och samarbetar nära våra driftteam för att säkerställa nöjda kunder och lönsamma affärer.
Du kommer att:
• Driva aktiv nykundsbearbetning och utveckla nya affärsmöjligheter.
• Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer.
• Arbeta utifrån bolagets affärsplan och säljstrategi, med stöd av din chef och kollegor.
Rollen erbjuder stor frihet under ansvar och passar dig som motiveras av att se konkreta resultat av ditt arbete.
Vem vi söker
För att lyckas i rollen tror vi att du har dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning, gärna från Facility Services eller annan servicebransch. Du är nyfiken, uthållig och gillar att driva affärer framåt. Du har ett professionellt och förtroendeingivande sätt, och vet hur man bygger relationer som leder till långsiktiga samarbeten.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av nyförsäljning inom service och B2B.
• Har förmåga att skapa förtroende och bygga nätverk, gärna med ett relevant kontaktnät redan idag
• Är självgående, strukturerad och resultatinriktad
• Har god IT-vana och behärskar Office-paketet
• Talar och skriver flytande svenska och engelska
• Har B-körkort
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, försäljning eller liknande (meriterande)
• Erfarenhet av försäljning av lokalvård eller andra FM-tjänster (meriterande)
Om SOL Facility Services
SOL Facility Services AB är en del av familjeägda koncernen SOL med bas i Finland. Med 14000 medarbetare är vi en av Nordens största leverantörer av städ- och fastighetsservice.
I Sverige ser våra ca 1800 medarbetare till att kryssningstrafik, hotell, konferens, gallerior, arbetsplatser mm. hålls rena och snygga. Vi erbjuder lokalvård och närbesläktade tjänster. I Sverige omsätter vi ca 600 MSEK.
I den här rekryteringen samarbetar SOL Facility Services med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maria Stenbäck på 072-208 08 92 alt. maria.stenback@jeffersonwells.se
. Vi tillämpar löpande urval så välkommen med sin ansökan så snart som möjligt, dock senast 8 dec 2025.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Sol Facility Services Kontakt
Maria Stenbäck Maria.Stenback@jeffersonwells.se +46722080892 Jobbnummer
