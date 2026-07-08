Sales Manager för dagligvaruhandeln till Springhill Textile

EQuality Rekrytering & Interim AB / Chefsjobb / Helsingborg
2026-07-08


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Springhill Textile är experter på strumpor, underkläder, konfektion och hemtextil – med varumärkena Softer Days, Topeco, Gripsholm, Noble House, Crossbow och Support Hero.
Springhills huvudkontor och logistikcenter ligger i södra Helsingborg. Klimatet är familjärt och många anställda trivs och stannar länge inom företaget.
Nuvarande Sales Manager har efter 9 år i rollen har valt att gå vidare externt. Vi letar nu efter dig som vill ta vid i denna nyckelroll.
Om rollen
I rollen som Sales Manager för dagligvaruhandeln kommer du leda och utveckla det nordiska försäljningsteamet. Du kommer sätta mål och tydliga prioriteringar, coacha, utveckla och driva högt engagemang samt etablera effektiva arbetssätt och processer.
Teamet består idag av sju personer inom bland annat försäljning och kategori. Fyra personer utgår från kontoret i Helsingborg och tre från Oslo.
Som Sales Manager kommer du ha fullt P&L ansvar för Springhills dagligvarusegment i Norden och driva den övergripande affären genom långsiktiga tillväxtplaner och starka relationer. Du kommer även driva egen affär med egna kunder.
Rollen ingår i ledningsgruppen och rapporterar in till den operativt arbetande styrelseordföranden.
Exempel på arbetsuppgifter:

Leda och utveckla försäljningsteamet

P&L ansvarig för dagligvaruhandeln

Ansvarig för egna kunder

Utveckla och implementera långsiktig tillväxtplan för befintliga kunder samt nykundsbearbetning

Tillsammans med teamet utveckla kundsamarbetet och ansvara för att Springhill uppfattas som en professionell kategoripartner och kunskapsleverantör

Ytterst ansvarig för alla pris- och avtalsförhandlingar med kunderna

Arbeta med ekonomisk uppföljning gentemot teamet och ledningsgrupp/styrelse

Tillsammans med teamet optimera prissättning, bassortiment och kampanjsortiment utifrån ett konsument- och kundperspektiv så att företagets försäljning maximeras

Ha det övergripande ansvaret för företagets samarbeten med externa plock- och säljkårsbolag

Vara en aktiv del av Springhills ledningsgrupp och bidra till hela företagets utveckling

Erfarenheter och kvalifikationer
För att lyckas i den här rollen tror vi att du har:

Eftergymnasial utbildning men din erfarenhet och personlighet väger tyngst

Gott ledarskap

Försäljningserfarenhet från DVH

Kunskap inom Microsoft Office-paketet

Mycket god vana att jobba med budget, prognos och ekonomisk uppföljning

Flytande kunskaper i skrift och tal i svenska och engelska

Det är meriterande om du har haft ett nordiskt ansvar tidigare, men inte ett krav

Vem är du?
Som person är du resultatorienterad och handlingskraftig med ett starkt driv. Du är affärsorienterad, analytisk och flexibel.
Du driver ditt eget arbete framåt, samtidigt som du coachar och ger teamet rätt förutsättningar för att leverera. Du är en stark ledare som utstrålar positiv energi som du bär med dig till kollegorna och teamet.

Publiceringsdatum
2026-07-08

Så ansöker du
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdagen är 30/8. Observera att annonsen kan tas ner tidigare då vi jobbar med ett löpande urval. Ligger annonsen kvar är tjänsten inte tillsatt utan processen fortgår. Under juli kommer vi att ta emot ansökningar, men återkopplingen kan dröja in i augusti p.g.a. semestertider.
Ett personligt brev är inte nödvändigt i denna rekrytering och du kommer inte bedömas annorlunda om du inte skickar in ett personligt brev. Lägg hellre lite mer fokus på urvalsfrågorna.
Springhill Textile samarbetar i denna rekrytering med EQuality. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsteamet på EQuality:

Jennifer Friman på jennifer.friman@equality.nu eller 0703-20 12 12

Gustav Strandberg på gustav.strandberg@equality.nu eller 0760-49 53 31

Om EQuality Rekrytering & Interim
Med EQuality får du kvalitet i rekryteringen. Vi får verksamheter framgångsrika genom rätt person på rätt plats. EQuality arbetar branschöverskridande och fokuserar på exekutiva befattningar och nyckelfunktioner. Vi arbetar med executive search, rekrytering & interim samt med tester och kandidatutvärdering.
Våra värderingar är professionalism, transparens och engagemang och EQuality står för:

EQ - Emotionell intelligens är lika viktigt som IQ

Equality - Mångfald och jämlikhet är en självklarhet för oss

Quality - Vi säkerställer kvalitet i varje rekrytering, både för kund och kandidat

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8011894-2093162".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
EQuality Rekrytering & Interim AB (org.nr 559451-1536), https://www.equality.nu
Strandbadsvägen 5A (visa karta)
252 29  HELSINGBORG

Jobbnummer
9997406

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