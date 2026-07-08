Sales Manager för dagligvaruhandeln till Springhill Textile
EQuality Rekrytering & Interim AB / Chefsjobb / Helsingborg Visa alla chefsjobb i Helsingborg
2026-07-08
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EQuality Rekrytering & Interim AB i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Kävlinge
, Lomma
eller i hela Sverige
Springhill Textile är experter på strumpor, underkläder, konfektion och hemtextil – med varumärkena Softer Days, Topeco, Gripsholm, Noble House, Crossbow och Support Hero.
Springhills huvudkontor och logistikcenter ligger i södra Helsingborg. Klimatet är familjärt och många anställda trivs och stannar länge inom företaget.
Nuvarande Sales Manager har efter 9 år i rollen har valt att gå vidare externt. Vi letar nu efter dig som vill ta vid i denna nyckelroll.
Om rollen
I rollen som Sales Manager för dagligvaruhandeln kommer du leda och utveckla det nordiska försäljningsteamet. Du kommer sätta mål och tydliga prioriteringar, coacha, utveckla och driva högt engagemang samt etablera effektiva arbetssätt och processer.
Teamet består idag av sju personer inom bland annat försäljning och kategori. Fyra personer utgår från kontoret i Helsingborg och tre från Oslo.
Som Sales Manager kommer du ha fullt P&L ansvar för Springhills dagligvarusegment i Norden och driva den övergripande affären genom långsiktiga tillväxtplaner och starka relationer. Du kommer även driva egen affär med egna kunder.
Rollen ingår i ledningsgruppen och rapporterar in till den operativt arbetande styrelseordföranden.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och utveckla försäljningsteamet
P&L ansvarig för dagligvaruhandeln
Ansvarig för egna kunder
Utveckla och implementera långsiktig tillväxtplan för befintliga kunder samt nykundsbearbetning
Tillsammans med teamet utveckla kundsamarbetet och ansvara för att Springhill uppfattas som en professionell kategoripartner och kunskapsleverantör
Ytterst ansvarig för alla pris- och avtalsförhandlingar med kunderna
Arbeta med ekonomisk uppföljning gentemot teamet och ledningsgrupp/styrelse
Tillsammans med teamet optimera prissättning, bassortiment och kampanjsortiment utifrån ett konsument- och kundperspektiv så att företagets försäljning maximeras
Ha det övergripande ansvaret för företagets samarbeten med externa plock- och säljkårsbolag
Vara en aktiv del av Springhills ledningsgrupp och bidra till hela företagets utveckling
Erfarenheter och kvalifikationer
För att lyckas i den här rollen tror vi att du har:
Eftergymnasial utbildning men din erfarenhet och personlighet väger tyngst
Gott ledarskap
Försäljningserfarenhet från DVH
Kunskap inom Microsoft Office-paketet
Mycket god vana att jobba med budget, prognos och ekonomisk uppföljning
Flytande kunskaper i skrift och tal i svenska och engelska
Det är meriterande om du har haft ett nordiskt ansvar tidigare, men inte ett krav
Vem är du?
Som person är du resultatorienterad och handlingskraftig med ett starkt driv. Du är affärsorienterad, analytisk och flexibel.
Du driver ditt eget arbete framåt, samtidigt som du coachar och ger teamet rätt förutsättningar för att leverera. Du är en stark ledare som utstrålar positiv energi som du bär med dig till kollegorna och teamet.Publiceringsdatum2026-07-08Så ansöker du
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdagen är 30/8. Observera att annonsen kan tas ner tidigare då vi jobbar med ett löpande urval. Ligger annonsen kvar är tjänsten inte tillsatt utan processen fortgår. Under juli kommer vi att ta emot ansökningar, men återkopplingen kan dröja in i augusti p.g.a. semestertider.
Ett personligt brev är inte nödvändigt i denna rekrytering och du kommer inte bedömas annorlunda om du inte skickar in ett personligt brev. Lägg hellre lite mer fokus på urvalsfrågorna.
Springhill Textile samarbetar i denna rekrytering med EQuality. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsteamet på EQuality:
Jennifer Friman på jennifer.friman@equality.nu
eller 0703-20 12 12
Gustav Strandberg på gustav.strandberg@equality.nu
eller 0760-49 53 31
Om EQuality Rekrytering & Interim
Med EQuality får du kvalitet i rekryteringen. Vi får verksamheter framgångsrika genom rätt person på rätt plats. EQuality arbetar branschöverskridande och fokuserar på exekutiva befattningar och nyckelfunktioner. Vi arbetar med executive search, rekrytering & interim samt med tester och kandidatutvärdering.
Våra värderingar är professionalism, transparens och engagemang och EQuality står för:
EQ - Emotionell intelligens är lika viktigt som IQ
Equality - Mångfald och jämlikhet är en självklarhet för oss
Quality - Vi säkerställer kvalitet i varje rekrytering, både för kund och kandidat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8011894-2093162". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EQuality Rekrytering & Interim AB
(org.nr 559451-1536), https://www.equality.nu
Strandbadsvägen 5A (visa karta
)
252 29 HELSINGBORG Jobbnummer
9997406