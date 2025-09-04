Sales Executive
Vill du bidra till säkrare arbetsplatser i Europa?
På Cedoc brinner vi för en säkrare arbetsmiljö för alla.
Vår programvara gör det enkelt för företag att leva upp till EU:s krav på maskinsäkerhet genom smarta lösningar för riskbedömning, CE-märkning och dokumentation. Nu söker vi dig som vill vara med och ta vår försäljning till nästa nivå!
Vi växer - och det är här du kommer in.
Vi söker en Sales Executive som vill vara med och utveckla våra kund- och partnerrelationer, både i Sverige och på sikt i Europa. Du får en nyckelroll i att stärka Cedocs varumärke och bidra till vår fortsatta tillväxt - tillsammans med ett engagerat team mitt i Science Park Skövde. Du kommer in i en spännande fas där Cedoc spinner upp utvecklingen av sin strategi och där du, tillsammans med kollegor, är en viktig del.
Din roll:
- Ansvar för både nya och befintliga kundrelationer.
- Bidra till utveckling av vår säljstrategi.
- Arbeta med både korta och långa säljcykler.
- Vara en drivande kraft i Cedocs expansion i Sverige och internationellt.
- Du är en viktig del i vår produktutveckling där du kommunicerar marknadsbehovet till vår leverans.
Vi söker dig som:
- Har 3-5 års erfarenhet av lösningsförsäljning.
- Är relationsbyggare och har stark kommunikativ förmåga.
- Gärna har erfarenhet från maskinsäkerhet, teknik eller mjukvaruförsäljning.
- Trivs i en miljö där du får tänka stort och agera självständigt.
- Är schysst, driven och gillar att jobba med både hjärta och hjärna.
Varför Cedoc?
Hos oss får du mer än ett jobb - du blir en del av ett företag med ett viktigt syfte. Du får kollegor som bryr sig, en produkt som gör skillnad och en arbetsmiljö där idéer tas på allvar.
Sista dag att ansöka är 30 september
Placeringsort: Skövde
Har du frågor? Kontakta vår VD Ahmed Krayem på 076-643 3306 eller HR-chef Mari Lundqvist på 0370-65 62 05.
Läs mer om oss på www.cedoc.com
Ersättning
