Sales Development Representative till Mercene Labs
2025-10-01
Vill du vara med och bygga upp försäljningen i ett teknikbolag på stark tillväxtresa? Mercene Labs söker en driven Sales Development Representative (SDR) som vill utveckla nya affärsmöjligheter, prospektera på nya marknader och kvalificera leads för bolagets tekniska säljteam - samtidigt som du stöttar marknadsföringen med smart innehåll och material.
Om Mercene Labs Mercene Labs är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och säljer högpresterande primers som gör industriell ytbehandling mer effektiv, hållbar och kostnadseffektiv. Företagets patenterade lösningar kombinerar innovationer inom ytbehandling med enkel användning och ger tillverkare nya möjligheter att förbättra både kvalitet och tillverkningsprocess. Produkterna används idag av möbel-, köks- och paneltillverkare runtom i Europa - och är en viktig del av nästa generations ytbehandling.
Med produktion och lager i Tyskland, utveckling i Stockholm och kunder runtom i Europa befinner sig Mercene Labs i en expansionsfas. Bolaget utgörs av ett litet, entreprenöriellt team på fem personer som jobbar tätt tillsammans och alltid med fokus på kundens behov.
Om rollen Som Sales Development Representative får du en central roll i Mercene Labs internationella tillväxt. Rollen är bred och varierande, och passar dig som vill ha ett helhetsperspektiv på försäljning - från första kundkontakt till avslut och riktade marknadsföringskampanjer. Hos Mercene Labs bygger du långsiktiga relationer med kunder och prospekt, där förtroende och tillit är avgörande för att stänga en affär.
Ditt huvudfokus blir att:
Prospektera nya kunder, kartlägga och bygga listor över potentiella leads på nya marknader.
Ta första kontakten via telefon, mail och digitala kanaler för att väcka intresse.
Kvalificera leads och boka möten med teknisk säljare.
Delta i kundmöten och provkörningar och stödja teknisk säljare för att driva affärer till avslut.
Koordinera säljarbetet med distributörer och partners.
Bygga struktur och leda arbetet i vårt CRM för leads och sälj-/marknadsaktiviteter.
Stötta marknadsföringen genom att skapa kundcase, presentationer och innehåll som stärker varumärket.
Snabbt växla mellan olika uppgifter som uppstår i en liten organisation med högt tempo.
Det här är en roll för dig som gillar att öppna dörrar, skapa nya relationer och driva försäljningen framåt - samtidigt som du får en unik möjlighet att kombinera direkt kundbearbetning med marknadsföring som stärker Mercene Labs varumärke och får kunderna att komma till dem.
Vem vi tror att du är
Du har 1-3 års erfarenhet av B2B-sälj eller leadsgenerering, gärna inom tillverkningsindustrin/processindustrin eller annan teknisk bransch.
Du är driven, orädd och proaktiv - gillar att ta första steget och kontakta nya människor.
Du trivs i en föränderlig miljö och kan snabbt växla mellan olika uppgifter.
Du har erfarenhet av att jobba i CRM-system och ett strukturerat arbetssätt.
Du är nyfiken på teknik, kan sätta dig in i kunders behov och skapa förtroende i samtalet.
Du är uthållig och metodisk, och trivs med att bygga långsiktiga relationer.
Du har gärna erfarenhet av digital marknadsföring eller leadsgenerering som komplement.
Du har en teknisk bakgrund eller intresse som gör det lättare att förstå våra produkter och kundernas processer.
Du talar och skriver obehindrat på affärsengelska och gärna ytterligare språk utöver svenska.
Varför Mercene?
Du blir en del av ett entreprenöriellt team där din insats märks direkt.
Du får driva försäljning från första kontakt till kvalificerat lead (prospektering, leadsgenerering) samtidigt som du bygger upp marknadsföringen.
Du får utvecklas internationellt när bolaget växer i Europa och på nya marknader.
Här erbjuds fast lön + prestationsbaserad bonus, både utifrån din individuella prestation och företagets gemensamma mål.
Hos Mercene Labs får du frihet, ansvar och stora möjligheter att växa med bolaget.
Övrig information
Anställningsform: Fast anställning med inledande provanställning
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, måndag-fredag, 8-17
Plats: Mercene Labs kontor i centrala Stockholm
