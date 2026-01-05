Sales Development Representative till Closers Only
2026-01-05
Closers Only är ett av Sveriges ledande bolag inom säljutbildning för företagsägare, säljchefer och säljare. Closers Only erbjuder kompletta utbildningspaket med allt från 1-1 coaching och över 500 utbildningsvideor till liveföreläsningar varje vecka.
Utöver detta arrangerar vi exklusiva evenemang, bland annat en 2-dagars säljutbildning samt Sveriges största event för säljare, med över tusen deltagare på Oscarsteatern i Stockholm.
En av bolagets grundare är Mikael Arndt, en av Europas främsta föreläsare inom försäljning, som under sin karriär har utbildat hundratusentals säljare i över 25 länder. Det gör att vi på Closers Only har en unik trovärdighet och djup kunskap när det gäller både försäljning och säljutbildning.
Vi har vårt kontor mitt i centrala Stockholm på Sveavägen och nu söker vi en driven SDR som vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa!
Som SDR hos Closers Only blir du en central del av säljteamet. Du kontaktar och kvalificerar leads, samt bokar möten för vår Account Manager och en av bolagets grundare.
Du ansvarar för hela mötesbokningsprocessen från första kontakt till bokat och bekräftat möte, samt uppföljning i vårt CRM-system. Arbetet sker i en inspirerande miljö med högt tempo, stark teamkänsla och tydliga mål.
Kontakta och kvalificera leads
Boka möten åt Account Manager och grundare
Bekräfta bokningar och uppdatera CRM-systemet
Arbeta mot tydliga mål för möten och affärerProfil
Du är en kommunikativ, målinriktad och positiv person som brinner för försäljning och du trivs i en miljö med högt tempo och vill arbeta i ett bolag där utveckling och prestation står i fokus.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av mötesbokning inom B2B
Arbetar strukturerat och noggrant
Vill utvecklas och ständigt bli bättre på försäljning
Trivs i en entreprenöriell miljö där det händer mycket
Har erfarenhet av att arbeta i CRM-system
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Förmåner:
Kostnadsfri säljutbildning
Gruppträning med personlig tränare varje vecka
Frukost på kontoret varje dag
Gymmedlemskap i huset
Fast marknadsmässig lön + provision på möten som leder till affär
Kontor mitt i centrala Stockholm
Plats: Sveavägen, Stockholm
Start: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Tilde Stangmo, ansvarig för processen: tilde.stangmo@saleshub.se
