Sales Development Representative Intern LIA
2025-08-30
Går du en utbildning inom försäljning och letar efter en praktikplats där du får växa, lära dig massor och verkligen göra skillnad från dag ett? Vi söker dig som brinner för att skapa affärsmöjligheter, är resultatorienterad och alltid vill överträffa dina mål.
Zymego Upp till 15 % av alla vårdbesök står tomma pga. sena återbud. Samtidigt växer vårdköerna, och den administrativa bördan för vårdpersonalen ökar.
Vi har utvecklat en lösning som fyller sena återbud automatiskt. Med vår lösning kan patienter få en tidigare tid och själva hantera sina bokningar, vilket innebär färre tomma tider, avlastning för vårdpersonalen och kortare väntetider för patienterna. Hittills har vi kortat väntetider för patienter med 1700 år.
Zymego är en snabbt växande startup som backas av riskkapitalbolagen Industrifonden, Spintop och Icebreaker VC. Om rollen
Som SDR-intern kommer du att få identifiera potentiella kunder inom offentlig sektor i Sverige och UK, nå ut med skräddarsydda budskap och boka affärsmöten. Vi söker dig som alltid vill överträffa dina mål och brinner för att skapa nya affärsmöjligheter.
Ditt uppdrag hos oss:
Prospektera, segmentera, kontakta och boka in möten med potentiella kunder.
Arbeta med outreach via, mail, LinkedIn och telefon.
Bygga långsiktiga relationer och kvalificera leads.
Testa, utvärdera och förbättra säljaktiviteter tillsammans med teamet.
Vem vi söker:
Du är engagerad, resultatorienterad och älskar att skapa affärsmöjligheter.
Du är självständig, förtroendeingivande och trivs med att ta första kontakten.
Du är uthållig och gillar att vända nej till ett ja.
Erfarenhet från SDR, försäljning eller SaaS är en fördel.
Du motiveras av att nå mål och skapa resultat.
Vad vi erbjuder:
En unik produkt som gör verklig skillnad för människor och vårdpersonal
Stöd och coachning från erfarna kollegor och ledare
Utvecklingsmöjligheter i takt med att vi växer
En värderingsdriven och entreprenöriell kultur
Kontor i Stockholm och möjlighet till hybridarbete
Vi ser fram emot din ansökan!
