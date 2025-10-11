Sales Coordinator Till Still I Malmö
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
2025-10-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Är du en erfaren administratör som drivs av problemlösning? Då kan denna roll vara rätt för dig. STILL söker nu driven och kommunikativ säljkoordinator som ska stötta deras säljavdelning. Vi går igenom våra ansökningar löpande, så välkommen med din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
STILL har länge varit en av de ledande leverantörerna av truckar, plattformstruckar och dragtruckar samt de senaste intralogistiksystemen. Vi söker nu en administratör som ska vara en stödfunktion för deras säljavdelning och stötta upp i det dagliga administrativa arbetet. I denna roll söker vi en person som drivs av problemlösning och som är handlingskraftig.
I rollen som Sales Coordinator kommer du vara en viktig del i organisationen. I rollen som koordinator kommer du arbeta i en bred administrativ stödfunktion till STILLs säljare. Detta är en varierande roll som du kommer växa in i och utvecklas med. Här kommer du få arbeta med order- och avtalshantering vilket gör det viktigt att du har en god struktur samt data/systemvana. Du kommer ha mycket kontakt med bland annat kollegor och leverantörer, därför letar vi även efter en person som är en god kommunikatör.
Du erbjuds
• En fot in på ett växande, spännande företag med trevliga och ambitiösa kollegor
• Möjligheten att få utvecklas med rollen
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-11Dina arbetsuppgifter
• Avtalshantering
• Kontakt med säljarna
• Arbeta med orderhantering
• Mejlhantering
• Fakturering
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av administrativt arbete
• Har god systemvana
• Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska såväl tal som skrift
• Har en eftergymnasial utbildning
Det är meriterande om du har
• Arbetat i Sharepoint och/eller SAP-system
Som person är du driven, handlingskraftig och trivs i ett högt tempo och har en positiv attityd. Vi ser även att du är problemlösande, flexibel och självgående för att trivas och prestera väl i rollen.
Övrig information
• Start: Omgående
• Omfattning: Heltid
• Placering: Malmö, Fosie
• Arbetstider: Kontorstider
• Om uppdraget: Du blir anställd av Academic Work på ett konsultuppdrag
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas.
INFORMATION OM FÖRETAGET
STILL erbjuder skräddarsydda interna logistiklösningar över hela världen och levererar smarta kombinationer av truckar och lagerteknik, programvara, service och underhåll. Företaget - grundat av Hans Still 1920 med en hel del kreativitet, företagsanda och kvalitet - utvecklades snabbt till ett världskänt och kraftfullt varumärke. Idag arbetar omkring 9 000 kvalificerade medarbetare inom forskning och utveckling, produktion, försäljning och service med att uppfylla behoven hos våra kunder världen över.
STILL ingår i KION Group, Europas största tillverkare av industri- och lagertekniktruckar mätt på antal enheter. KION Groups kraftfulla varumärken STILL, Linde och Demantic utformar framtiden gemensamt och är bland de bästa i branschen. KION Group är aktivt representerade världen över mer än 41 000 medarbetare i över 100 länder.
Vår kultur präglas av de gemensamma värdena inom KION Group: Integritet, Samarbete, Mod och Enastående.
Läs mer om STILL här! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115050". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9552098