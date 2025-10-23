Sales Co-Worker Cff (logistik), Ikea Umeå
Ikea Svenska Försäljnings AB / Lagerjobb / Umeå Visa alla lagerjobb i Umeå
2025-10-23
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikea Svenska Försäljnings AB i Umeå
, Skellefteå
, Luleå
, Sundsvall
, Östersund
eller i hela Sverige
Vi söker goda lagspelare som gillar att hitta olika lösningar på eventuella problem som kan komma upp. Som person är du glad, framåt, flexibel och är van och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Självklart identifierar du dig med IKEAs vision och värderingar.
Du som söker har en stark drivkraft att nå uppsatta mål och resultat. För att du ska trivas med den här tjänsten är det viktigt att du är lyhörd inför andras behov och har modet att fatta egna beslut. Du brinner för kundservice, är både effektiv och noggrann och gör alltid ditt yttersta för att kunden ska få bästa möjliga upplevelse hos oss på IKEA.
Dina arbetsuppgifter under dagen startar med lagerpåfyllning innan varuhuset öppnar och dagen fortsätter med utlämning av varor från varuhuset, med truck som hjälpmedel. Under dagen kommer du att sedan röra dig ut i varuhuset till våra möbelavdelningar och bemöta våra kunder som besöker oss på IKEA. I din roll samarbetar du med dina kollegor för att förbättra shoppingupplevelsen, i syfte att varorna står snyggt och prydligt och du bemöter kunder med ett glatt leende. Arbetet är ibland fysiskt krävande, därför ser vi att du som söker tjänsten är van vid ett högt tempo och trivs när du får arbeta med kroppen. Erfarenhet av arbete inom retailbranschen är fördelaktigt men inget krav.
• Man behöver kunna börja klockan 06:00 (på plats i varuhuset), men också kunna jobba till 20:30.
• Fördelaktigt med truckkompetens (motvikt och skjutstativ) men framförallt med vana av truckkörning.
• För att kunna arbeta hos oss i denna roll måste du ha fyllt 18 år.
Givetvis bidrar du med glädje och engagemang på arbetet och följer de rutiner som är uppsatta, då vi håller säkerheten högt på agendan!
TILLSAMMANS SOM ETT TEAM
På CFF är vi ett härligt team som gör IKEA:s produkter tillgängliga för många människor. Vi utvecklar ständigt våra processer för att vara kostnadseffektiva. Att arbeta tillsammans med varandra och övriga funktioner på varuhuset är en viktig nyckelfaktor till att förbättra kundupplevelsen på IKEA Umeå.
Ansök nu!
Tjänsterna vi erbjuder är tillsvidareanställningar från 50-80% . Arbetstiderna kommer vara förlagda varannan helg samt varierande tider under veckorna. 6 månaders provanställning tillämpas.
För frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Alexander Nilsefur alexander.nilsefur@ingka.ikea.com
Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsspecialist Ùlrika Pètursdóttir, ulrika.petursdottir2@ingka.ikea.com
Vi tillämpar fortlöpande urval i denna process, så tveka inte med att skicka in din ansökan! Ifall vi har fått in tillräckligt många starka ansökningar kan annonsen komma att tas ner tidigare.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 6 november! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ikea Svenska Försäljnings AB
(org.nr 556074-7569)
Marknadsgatan 15 (visa karta
)
904 22 UMEÅ Arbetsplats
Ikea Umeå Jobbnummer
9570215