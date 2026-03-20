Sales Administrator
Om tjänsten
Inom Södra Cell vidareförädlar vi skogens förnybara råvara till pappersmassa, dissolvingmassa och biobaserade produkter som efterfrågas på en global marknad. Med hållbarhet, innovation och effektiv produktion i fokus skapar vi långsiktigt värde - för våra kunder, våra medlemmar och samhället i stort.
För att säkerställa fortsatt hög servicenivå samtidigt som vi byter affärssystem söker vi nu en Sales Administrator till vårt team i Växjö, tjänsten är en visstidsanställning på 1,5 år.
Det här får du jobba med på Södra
I rollen som Sales Administrator blir du en viktig del av Södra Cells försäljningsorganisation. Du är med och säkerställer att våra kunder får bästa möjliga service och bidrar till att vi når våra affärsmål.
Dina arbetsuppgifter består exempelvis av:
Administrera order, uppdatera priser och villkor samt ställa ut fakturor
Medverka i framtagande av försäljningsplaner och kundprognoser
Fungera som kontaktperson för tilldelade kunder och ge löpande försäljningsservice
Hålla dig uppdaterad om leveranssituationen och fatta beslut utifrån aktuell status
Bidra till ständiga förbättringar, digitalisering och utveckling inom teamet och området
Placeringsort är Växjö med möjlighet till distansarbete ett par dagar i veckan.
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs i en internationell miljö och uppskattar varierade arbetsdagar där du samarbetar tätt med kollegor och kunder. Du är serviceinriktad, noggrann och har lätt att skapa goda relationer - både internt och externt.
För att lyckas i rollen behöver du:
God förmåga att kommunicera tydligt och professionellt
Vara strukturerad, lösningsorienterad och skicklig på att prioritera i en dynamisk vardag
Kunna arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra
Ha god organisatorisk förmåga och ett öga för detaljer
Vi ser också att du har:
Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet
Minst 3-4 års relevant arbetslivserfarenhet inom administration, kundservice eller motsvarande
Erfarenhet av arbete i affärssystem (erfarenhet av OLF i Microsoft AX/D365 är meriterande men inget krav)
Flytande svenska och engelska i tal och skrift (spårkkunskaper i tyska, franska och spanska är meriterande men inte något krav)
Så här är det att jobba på Södra
Hos Södra får du möjlighet att utvecklas på jobbet, samtidigt som du är med och bidrar till ett hållbart skogsbruk som skapar värde för människor och miljö. Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivavtal och goda villkor, samt flera förmåner som du har nytta av både på jobbet och på fritiden.
Vad tror du, kan det här vara något för dig? Då vet du vad du ska göra. Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig!
Vill du veta mer?
Har du frågor om rekryteringsprocessen? Kontakta ansvarig rekryterare på kajsa.aberg@sodra.com
. Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen? Kontakta rekryterande chef Hannah på hannah.stenberg@sodra.com
.
Fackliga frågor hänvisas till
Teddy Hedlund, Unionen, på teddy.hedlund@sodra.com
Erik Karlsson, Saco, på erik.c.karlsson@sodra.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan via länken senast den 6 april. Vi använder tester som en del i rekryteringsprocessen, och undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Bakgrundskontroll kan komma tillämpas.
Var med och bygg ett hållbart samhälle
Södra är ett av landets största skogsindustribolag och ägs gemensamt av fler än 50 000 familjeskogsbruk i södra Sverige. Förutom att utveckla skogsbruket strävar vi efter att alltid använda skogsråvaran på det mest effektiva och klimatsmarta sättet. Pappersmassa, trävaror, textilmassa och bioprodukter är bara några exempel. Genom att arbeta tillsammans har vi styrkan, engagemanget och modet som krävs för att bygga ett hållbart samhälle. Det sker med fötterna på marken, med örat mot omvärlden och med blicken framåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7290967-1903680". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Skogsägarna ekonomisk fören
352 51 VÄXJÖ Arbetsplats
