Säkerhetsunderrättelseofficer
2026-01-26
Vi söker nu dig som är redo för nya utmaningar och vill utgöra en viktig roll inom säkerhetsunderrättelsetjänsten vid förbandet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som säkerhetsunderrättelseofficer tillhör du Underrättelse- och Säkerhetsavdelningen som leder och samordnar underrättelse- och säkerhetstjänsten vid förbandet.
I rollen arbetar du i huvudsak inom området säkerhetsunderrättelsetjänst, men du kommer även att arbeta med uppgifter inom ramen för säkerhetsskyddstjänsten.
Du deltar i planering och genomförande av förbandets säkerhetsunderrättelsetjänst med inriktning att klarlägga säkerhetshotande verksamhet. Inom ramen för detta sker arbete med att utarbeta och presentera säkerhetshotbilder, rapportskrivning och analys samt bearbetning av olika rapportunderlag.
Du förväntas självständigt kunna handlägga förekommande ärenden och förbereda dessa för beslut. Du kommer även delta som underrättelse- och säkerhetsavdelningens representant i gemensamma beredningar inom staben och i olika arbetsgrupper. Utöver detta deltar du i framtagandet av förbandets operativa underrättelse- och säkerhetsläge.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
För oss är det viktigt att man tar hand om sig själv och varandra.
• Genomförd officersutbildning, OF 2/3 eller OR 7/8
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• Svensk medborgare
• Körkort B
Meriterande
• Utbildad vid FM UndSäkC eller motsvarande utbildning inom området säkerhetsskydd eller underrättelsetjänst
• Genomförd Kurs för Handläggare Säkerhetstjänst (KHS) vid FM UndSäkC
• Genomförd Säkerhetsofficerskurs (SOK) vid FM UndSäkC
• Genomförd säkerhetsunderrättelsehandläggare vid FM UndSäkC
• Genomförd utbildning till underrättelsechef, bearbetnings/inhämtningsledare, underrättelsebefäl eller underrättelseanalytiker vid FM UndSäkC.
• Erfarenhet av tjänstgöring i stabsbefattning, och då särskilt inom militär underrättelse- och säkerhetstjänst eller inom motsvarande område vid annan statlig myndighet
• Erfarenhet av arbete i ISUS
• Goda kunskaper om gällande regelverk avseende underrättelse- och säkerhetstjänst inom Försvarsmakten Dina personliga egenskaper
Vi söker dig med hög integritet och som inger förtroende inom organisationen. I ditt bemötande uppfattas du som trygg, trovärdig och har god samarbetsförmåga. Du har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter och arbetar självständigt och strukturerat. Ditt arbete präglas av en utvecklad analytisk förmåga där du kan identifiera tidskritiska arbetsuppgifter och kan prioritera mellan dessa.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt
Anställningen är en heltids tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte redan arbetar inom Försvarsmakten. I anställningen ingår internationell arbetsskyldighet samt en skyldighet att krigsplaceras.
Arbetsort: Örebro
Tjänsteresor förekommer
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan senast 17 februari 2026. Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och intyg på genomförd säkerhets- och underrättelseutbildning. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-generalist Kajsa Nord, kajsa.nord@mil.se
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
