Säkerhetstekniker Till Best
Brand El & Säkerhetsteknik i Blekinge AB / Säkerhetsjobb / Ronneby Visa alla säkerhetsjobb i Ronneby
2025-09-29
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brand El & Säkerhetsteknik i Blekinge AB i Ronneby
, Trollhättan
, Stockholm
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Best våra nästa säkerhetstekniker. Hos oss kommer du bli en del av ett team drivna medarbetare i en organisation som ständigt strävar efter att utvecklas. Låter detta spännande? Då kan den här tjänsten vara något för dig!Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som säkerhetstekniker hos oss på Best kommer din vardag bestå av att:
Service, felsökning, installation och driftsättning av integrerade säkerhetssystem exempelvis brand- och inbrottslarm
Daglig kundkontakt med fokus på att skapa och förvalta kundrelationer
Säkerställa att kraven på kvalité och säkerhet uppfylls Profil
Du som söker den här tjänsten bör ha en gymnasieutbildning eller motsvarande inom el/tele/larm samt ett par års erfarenhet i rollen som säkerhetstekniker. Du bör även ha goda kunskaper inom något av områdena; inbrotts- och brandlarm, kameraövervakning (CCTV), passage, programmering, driftsättning och felsökning av säkerhetssystem.
Våra kunder finns inom både offentlig- och privatsektor därav är de meriterande om du har färdigheter från flera sektorer sedan innan.
Som person bör du vara driven, engagerad, lösningsorienterad och motiveras av att vara i en miljö där utveckling och framåtanda kantar vardagen. Vi tror att du som söker den här rollen trivs i en flexibel organisation där du som individ får möjligheten att ta ansvar och initiativ i företagets utveckling. Utöver din förmåga att arbeta självständigt är det viktigt att du trivs med att samarbeta och arbeta som ett team med dina kollegor. Hos oss är framgångsfaktorer att vi trivs och har kul tillsammans, samtidigt som vi skapar goda förutsättningar för ett gott samarbete.
Anställningsinformation
Placeringsort: Ronneby, Karlskrona, Karlshamn eller alternativt annan ort kan diskuteras
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstider: Heltid
Lön: Individuell lönesättning
Om Best
Vi på BEST levererar kompletta lösningar inom el, brand, säkerhetsteknik, data & fiber, solenergi och e-mobility. Sedan starten 2006 har vi vuxit starkt med vår breda kompetens och kunniga personal. Idag har vi fått in över trettiotusen uppdrag i olika former där vårt breda utbud av tjänster verkligen har bevisat en kundnöjdhet.
Vi finns för närvarande representerade i Ronneby, Karlskrona, Karlshamn och Tingsryd. Vårt arbetsområde sträcker sig över Blekinge, Skåne, Kronoberg och Kalmar. Vi jobbar därmed brett över södra Sverige. Vi har idag ca 45 medarbetare som arbetar för att skapa smarta lösningar som säkrar din anläggning.
Du kan läsa mer på www.bestab.se
BEST ingår i SELATEK-koncernen där man med högt uppsatta mål strävar efter att ta ytterligare marknad och utveckla bolagets teknikområden med stort fokus inom brand och säkerhet.
SELATEK är en teknikleverantör inom säkerhet, elinstallation och automationsområdet där synergierna mellan teknikområdena skapar stark tillväxt, flexibilitet och teknikutveckling mellan bolagen inom koncernen.
Du kan läsa mer på www.selatek.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brand El & Säkerhetsteknik i Blekinge AB
(org.nr 556692-2976), https://www.bestab.se/ Arbetsplats
Best Kontakt
Magnus Nilsson magnus.nilsson@bestab.se Jobbnummer
9530968