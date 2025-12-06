Säkerhetstekniker sökes!
LÅSSMED.
Vi är ett litet men väldigt etablerat företag, som har stora möjligheter att växa, och det är därför vi behöver dig, vi söker dig som vill växa ihop med oss.
Vi letar efter dig som har erfarenhet av denna branch, du gör inte avkall på kvalité och driftsäkerhet. Du har talang för att skapa med dina händer och resultatet ser bra ut.
Din bakgrund är från vår bransch.
Du har ett stort intresse för mekanik, elektronik och regelverk.
Du arbetar metodiskt, du är konsekvent, du är organiserad och värdesätter ordning och reda högt . Du påbörjar och slutför dina tilldelade projekt och har fullständig kontroll över det som ligger under ditt ansvar. Du har bra korttidsminne och långtidsminne, du är strukturerad och gillar att organisera helt enkelt!
Lås nu för tiden, det är inte bara lås. Det har idag skett ett generationsskifte inom vår bransch, en ny generation av människor och produkter har byggt det moderna säkerhetsföretaget som idag levererar säkerhet till oss alla.
Tillverkning av nycklar och öppning av lås i all ära, det som de flesta känner till om en låssmed, det har ändrats till att idag innebära större lösningar för tekniska utmaningar.
Det Låsassistans tekniker idag kan utföra, det är att jämföra med en rad olika jobb som nu har samlats under ett tak. Vi programmerar t.ex kodlås via ip-adresser, vi styr datorer som tillverkar nycklar, vi utför låsarbeten i trädörrar som påminner om en finsnickares arbete, vi skapar dolda vägar inne i dörrar och väggar för de moderna låsens kablage, vi är de som gör att en dörr öppnas upp framför dig automatiskt, vi kopplar el-reläer som startar en sekvens av flera automatiserade funktioner.
Men vi glömmer inte vårt ursprung, vi hanterar fortfarande med stolthet en hammare, ett skruvstäd, en fil, och skapar t.ex en gammal nyckel som idag inte går att få gjord med modern teknik.
Varför jobba på Låsassistans? Vi är övertygade om att vi kan göra fantastiska saker tillsammans när vi trivs och mår bra på vår arbetsplats. Därför jobbar vi medvetet med att skapa en arbetsmiljö och kultur som ger hög trivsel för oss medarbetare. Vi är ett litet familjeföretag, med välkända kunder som de större företagen oftast har. Här har du möjligheten att få jobba med kända varumärken, både som leverantör av dessa, samt med våra kunder och deras varumärken. Våra ledord är; Noggranna, servicefokuserade och trygga.
Låsassistans är stort nog för att erbjuda utvecklingsmöjligheter, stabilitet, - men samtidigt litet nog för den där speciella och familjära stämningen, där du som en del av oss, kan få möjlighet att bestämma din egen utveckling.
Vi jobbar med ett brett produktutbud av lås, kodlås, passersystem, larm, kameraövervakning, dörrautomatik, inbrottsskydd och brandskydd. Våra kunder som du dagligen har kontakt med, de har ofta funnits vid vår sida i över ett decennium. De dagliga relationerna och uppgifterna, de ska gör arbetsdagen rolig, och vi ska tillsammans skapa resultat.
Vad kräver det här jobbet av dig?
Du kommer att mötas av nya händelser varje dag, som behöver lösas inom en tidsram. Du får små och stora uppdrag samt jobbar inom vårt system, du har full kontroll över dina tilldelade projekt, till en början små, och ser till att de blir färdigställda. Du är bra på att förbereda dig inför varje dag och alla uppdrag, för att säkerställa att du är så förberedd som möjligt inför dagens utmaningar. Du planerar så långt det går, baserat på de förutsättningar du har. Du har bra ordning på dina redskap och är bra på att skapa dig en daglig rutin som gör dig optimal för vårt yrke.
Du jobbar även praktiskt med tillverkning av låscylindrar och nycklar i vår butik & låsverkstad med lås. Du har gott minne och gillar att ta till dig information. Du förstår att de regelverk vi jobbar efter går före individuella lösningar.
Du har så klart B-körkort då du blir tilldelad en arbetsbil.
Vår helt nybyggda butik och kontor ligger i Sköndal Centrum. Här får du sällskap av ett härligt litet gäng personer. Vi siktar här på positiv stämning och en laganda utöver det vanliga.
För att kvalificera till denna tjänst vill vi att du har:
• inställning och viljan.
• förmåga att ge hög service dvs "det där lilla extra", till såväl kunder som kollegor. Service i särklass är nämligen kärnan i vår företag.
• viljan att lösa det där svåra som inte andra kan lösa.
• tålamod, kan tänka metodiskt och konsekvent.
• förståelsen för att detta inte blir lätt, att utmaningar kommer, men att du gillar belöningen i att lyckas med en svår uppgift.
• vi vill att du är ostraffad.
Vi tror även att du är en person som trivs med att ta initiativ och kan arbeta såväl tillsammans i grupp som självständigt. Du bör även ha fallenhet för att arbeta med små detaljer och förmåga att vara noggrann ditt arbete.
För den här rollen är det meriterande om du har erfarenhet från låsbranschen och har god produktkännedom inom lås och säkerhet.
Passar vi ihop?
Vi lägger stor vikt vid vem du är som person. Vi vill nämligen att du ska passa in i vårt team, trivas och stanna länge! Jobbar du hos oss kommer vi göra allt vi kan för att det ska bli så. Vi hoppas på samma ärliga engagemang från dig.
Du får jobba i ett mycket proffsigt och familjärt företag där vi vill varandra och våra kunder väl. Här finns en genuin vilja att alltid göra sitt bästa. Vi gör det tillsammans, medarbetare och ledare har ett tätt samarbete hos oss. Det är viktigt att du tar ansvar och är prestigelös för att trivas, i utbyte får du möjligheter att utvecklas, en riktigt härlig gemenskap och en tillvaro som präglas av öppenhet och hjälpsamhet.
Har vi fångat ditt intresse? Härligt! Vi är just nu redo att tillsätta tjänsten. Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan. Tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittar den rätta. Frågor?
Hör av dig till jobba@laslarmassistans.se
Se vårt företags profil på www.lasassistans.nu
Ps. Här är du inte den där lilla kuggen i det stora företagets maskineri, här värnar vi om dig och vi planerar för dig långt framöver, vi sätter upp en gemensam plan för att tillgodose våra gemensamma behov. Här finns möjlighet att blanda jobb inne på kontoret med jobb ute på fältet.
Vi har etablerade kunder som t.ex butikskedjan Normal, som vi åker till över hela landet.
Vi arbetar åt PostNord, JM, Peab, LSS-boenden, Bostadsrättsföreningar, förskolor, privatpersoner, vi är ofta inhyrda av 5 st av de största säkerhetsbolagen i Stockholm, samt inhyrda av av många kollegor i branchen.
