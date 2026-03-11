Säkerhetstekniker Norrköping
2026-03-11
Är du teknikintresserad och vill arbeta hos en ledande teknikpartner där du får bidra till trygga och hållbara lösningar för framtiden? Då kan detta vara en roll för dig.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi samarbetar nära för att skapa säkra och smarta lösningar för våra kunder. Vi värdesätter kunskapsdelning, utveckling och en arbetsmiljö där alla känner sig välkomna!
Arbetsuppgifter
Som säkerhetstekniker arbetar du med installation, driftsättning och service av säkerhetstekniska system hos våra kunder i Norrköping med omnejd. Du kommer att vara delaktig i varierande projekt där modern teknik står i fokus och där du samarbetar med både kollegor och kunder för att hitta de bästa lösningarna.
Ansvarsområden
Installation, konfigurering och driftsättning av inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning (CCTV) och brandlarmsystem.
Utföra löpande underhåll, felsökning och reparation av säkerhetstekniska system.
Ge teknisk support och rådgivning till kunder på plats och på distans.
Dokumentera utförda arbeten och säkerställa att serviceprotokoll är uppdaterade enligt rutiner och regelverk.
Arbeta enligt gällande säkerhetsföreskrifter, standarder och kvalitetskrav.
Samarbeta nära med kund, projektledare och övriga kollegor för att leverera säkra och kundanpassade lösningar.
Kvalifikationer och erfarenhet
Genomförd gymnasieutbildning inom el/teknik eller motsvarande praktisk erfarenhet.
Minst ett års dokumenterad yrkeserfarenhet av arbete med installation av säkerhetssystem.
Meriterande med erfarenhet av driftsättning av säkerhetssystem.
Kunskap inom något av områdena: inbrott, passage, CCTV och / eller brand är ett krav.
Meriterande erfarenhet av system som SPC, RCO, ASSA ARX, APTUS, AXIS och Hanwaha eller liknande.
Meriterande med arbete som elektriker med ECY-certifikat.
B-körkort är ett krav.
För att bli aktuell för anställning i denna position krävs godkännande vid en kontroll hos Rikspolisstyrelsen.
Denna position kan komma att innebära att du genomgår en säkerhetsprövning baserat på gällande föreskrifter kring/av säkerhetsskydd.
Personliga egenskaper
Vi tror att du:
Har ett intresse för teknik och gillar att lösa problem
Arbetar strukturerat och noggrant
Trivs med att samarbeta och skapa goda relationer med kunder och kollegor
Tar ansvar och kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Vad Elajo erbjuder dig
Egen bil i tjänsten.
Flexibel vardag med utvecklingsmöjligheter och varierande projekt.
En trivsam, inkluderande arbetsmiljö med stort fokus på laganda och samarbete.
Kollektivavtal, personalrabatter, friskvårdsbidrag och stöd genom vår förmånsportal Eljo4U.
Trygg och stabil arbetsgivare som värnar om balans mellan yrkesliv och privatliv.
Tillgång till samtalsstöd inom hälsa, kris, stress, ekonomi och juridik.
Möjlighet att utveckla din tekniska kompetens inom styrsystem, automation och energi.
Elajos värderingar
Vår värdegrund bygger på Engagemang, Utveckling, Öppenhet och Förtroende. Vi strävar efter jämställdhet och mångfald, där alla ges lika möjligheter och olikheter uppskattas och respekteras. Hos Elajo får du möjlighet att kombinera karriär med balans i livet.
Om Elajo Säkerhet
Elajo är en av Sveriges främsta teknikleverantörer inom el, säkerhet, mekanik och energi. Vi har över 800 anställda på 39 orter och är stolta över att leverera innovativa och pålitliga lösningar till företag och samhälle. Hos Elajo arbetar vi dagligen för att höja säkerheten och driva teknikens utveckling framåt.
Ansökan
Är detta nästa steg i din karriär inom säkerhetsteknik? Skicka in din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Sista ansökningsdag är 2026-04-30.
Vid frågor om tjänsten, kontakta gärna ansvarig chef George Wastesson på telefon 0104-578 506
Varmt välkommen med din ansökan till Elajo Norrköping!
