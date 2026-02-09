Säkerhetstekniker
2026-02-09
Är du säkerhetstekniker och ute efter nya möjligheter? Är du en driven och serviceinriktad person som ser lösningar? Då vill vi höra mer om dig, ansök idag!
I tjänsten som säkerhetstekniker hos Stockholm Security kommer du arbeta med spännande och varierande arbetsuppgifter med frihet under ansvar. Du kommer bland annat arbeta med installation, driftsättning och service av inbrottslarm, passersystem och CCTV.
För att lyckas i denna roll har du:
Ett antal års erfarenhet från en roll som säkerhetstekniker.
B-körkort.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Ostraffad.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du som person är lojal, ödmjuk och öppen sinnad. Din förmåga av kommunikation, problemlösning och ansvar värdesätts där din positiva attityd speglar dig själv som person och verksamheten.
Vi erbjuder dig:
En roll på ett företag god gemenskap och familjär stämning som gör roliga saker tillsammans.
Utbildningar.
Goda förmåner.
En viktig och betydelsefull roll med närvarande och branschkunniga kollegor.
I denna rekrytering samarbetar Stockholm Security med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av Adam Wilander, adam.wilander@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.Publiceringsdatum2026-02-09Om företaget
Stockholm Security har lång erfarenhet utav säkerhet. Som oberoende leverantör av säkerhetslösningar väljer vi alltid det bästa alternativet för dig som kund. Låt oss ta hand om det som vi är bäst på!
