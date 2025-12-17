Säkerhetstekniker
2025-12-17
Rollen som säkerhetstekniker hos oss
Som säkerhetstekniker hos oss har du en viktig roll i att skapa trygghet i våra verksamheter.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
- Underhålla, serva, besiktiga och inventera medicinteknisk utrustning.
- Felsöka och reparera medicinteknisk utrustning.
- Hantera inköp av utrustning och reservdelar samt hålla ordning i lagret.
- Dokumentera och arbeta i kommunens digitala system.
- Vid behov stötta kollegor med närliggande arbetsuppgifter.
Arbetet kan även innebära installation och hantering av larm och lås hos personer med hemtjänst. Det betyder att du ibland arbetar i brukarnas hem och har nära kontakt med verksamheten. Rollen är kommunövergripande och omfattar flera verksamheter, som till exempel vård- och omsorgsboenden, särskilda boenden och hemtjänst.Profil
Du är en person som kan arbeta självständigt och strukturerat, och som tar ansvar för dina uppgifter. Rollen kräver att du har lätt för att samarbeta och ett serviceinriktat förhållningssätt. Du är praktiskt lagd och har ett tekniskt intresse. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Vi söker dig som:
- Har relevant teknisk utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Du har god datorvana
- B-körkort
Det är meriterade om du har:
- Erfarenhet av medicinteknisk utrustning
Läs gärna mer om säkerhetsenheten inom verksamhetsområde Fastigheter
Fastighets uppdrag är att tillgodose kommunens totala lokalbehov. Vi förvaltar cirka 400 000 kvadratmeter egna och inhyrda lokaler som hyrs ut internt till kommunens olika verksamheter. Vi förvaltar främst skolor, idrottshallar, förskolor och ett fåtal särskilda boenden. Fastigheterna vi har hand om är allt från historiska byggnader till helt nybyggda.
Vi ansvarar för:
- en trygg och säker miljö i och kring kommunens fastigheter. Vi utbildar i brandskydd och hjärt- & lungräddning.
- samordning, projektering, uppföljning och funktion av lås, larm och övervakning i och kring kommunens fastigheter.
- samordning och uppföljning av kommunens interna/inre säkerhetsarbete med tillhörande resurser och funktioner.
- Kommunens interna/inre säkerhetsarbete.
- att ge stöd i kommunens gemensamma arbete med säkerhet och beredskap.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Utdrag från belastningsregistret kommer behöva uppvisas innan eventuell anställning.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 6 januari.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
