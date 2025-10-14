Säkerhetstekniker
2025-10-14
Är du intresserad av lås och säkerhet? Har du erfarenhet av byggbranschen och är nyfiken att lära mer om passersystem, el och mekanik? Byggbeslag Lås & Säkerhet i Luleå har fått fler uppdrag och söker nu dig som vill växa med oss. Är du den vi söker?
Som säkerhetstekniker arbetar du i våra projekt- och serviceuppdrag och har ett nära samarbete med projekt- och produktionsledare samt övriga tekniker.
DU SOM PERSON
Vi söker dig som är en lösningsorienterad teknisk intresserad och har förmågan att se helheten. Du är ansvarstagande och serviceinriktad och kan beskriva dig själv som nyfiken och intresserad av att lära nytt. Du trivs med omväxlande arbetsuppgifter och är bekväm med att arbeta både ensam och i grupp.
Det viktigaste för oss är du som person och din inställning. Erfarenhet från installation av dörrstyrning, CCTV, inbrottslarm eller arbete som låssmed är så klart önskvärt men inget krav för tjänsten. Likaså att hantera ritningar och liknande dokumentation.
I DIN TJÄNST INGÅR FRÄMST DESSA ARBETSUPPGIFTER:
Montage och service av mekanisk och elektronisk låsning
Montage, driftsättning och service av dörrautomatiker
Läsa och montera efter låsscheman och ritningar.
Underhåll och service av vårt totala produktsortiment.
FÖR TJÄNSTEN GÄLLER:
Du behärskar svenska, då du har kund- och leverantörskontakter
B-körkort
Resor i tjänsten förekommer.
Då våra kunduppdrag kan vara säkerhetsklassade krävs svenskt medborgarskap och godkänt utdrag från Polisens belastningsregister.
VI ERBJUDER DIG:
Attraktivt friskvårdsbidrag
Företagshälsovård
Möjlighet till vårdförsäkring
Personlig servicebil med möjlighet till drivmedelsförmån
Du arbetar i en expansiv verksamhet och har ca 300 kollegor runt om i landet, som tillsammans bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Variationen bland projekt i vår region är stor och du arbetar tillsammans med engagerade och kunniga arbetskollegor med lång och bred erfarenhet.
Vi erbjuder dig en mycket flexibel tjänst och du kommer att vara en viktig del av vårt team i vår fortsatta tillväxt. Du får chans att utvecklas både som person och i din yrkesroll. För dig som tekniker finns dessutom digitala verktyg, som underlättar och stöttar i vardagen.
Stationeringsort är Luleå.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Robert Öberg på 010-163 65 60.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdag är 30 november.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556302-3315), https://www.byggbeslag.se/
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
