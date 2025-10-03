Säkerhetstekniker
2025-10-03
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Haparanda
Bravida i Luleå söker nu efter dig som vill bli vår nya Säkerhetstekniker! Är du en problemlösare som trivs med att arbeta med service och kundkontakt? Vi erbjuder en utvecklande och varierande vardag där du arbetar med att underhålla och ge service till våra säkerhetsanläggningar.
Ditt nya jobb
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Felsökning, reparation och underhållsservice av olika säkerhetssystem och utrustning
• Identifiera brister och förbättringar utifrån kundens behov
• Dokumentera utfört arbete i företagets stödsystem
• Återkoppla till kund och arbetsledning efter avslutat uppdrag eller arbetsdagens slut
Du ansvarar även för att skapa, bevara och utveckla kundrelationer och verkar för merförsäljning genom att vara lyhörd och skapa goda relationer. I rollen kan det förekomma resor inom Norrbotten/Västerbotten.
Ditt nya team
Vi är ett familjärt team där vi arbetar mot kunder i Luleå med omnejd. Du kommer att tillhöra ett team på fem tekniker och en serviceledare där vi arbetar tight för att uppnå bästa resultat tillsammans. Du kommer att få möjlighet till både frihet och ansvar och vi jobbar aktivt för att kunna utveckla våra medarbetare.
Vi söker dig som
• Teknisk utbildning, gärna inom El eller teknisk kunskap/intresse
• Erfarenhet från säkerhetssystem
• Erfarenhet från service
• B-körkort
Som person söker vi dig med ett stort tekniskt intresse med viljan att utvecklas och ta ansvar. För att passa i rollen ser vi att du är kommunikativ och trivs med att arbeta i team. Då du har mycket kontakt med kunder ser vi att du har en känsla för service och gärna en pedagogisk förmåga.
Vi kräver utdrag ur belastningsregistret om du går vidare i processen.
Bravida som arbetsgivare
På Bravida är vi stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 och är hjärtat i vår organisation. Tillsammans levererar vi de mest energieffektiva tekniska lösningarna. Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för en mer hållbar framtid. Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en säker och inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna och uppskattade. Din säkerhet kommer först, alltid.
Genom våra interna utbildningar erbjuder vi utvecklingsmöjligheter, och i vår starka gemenskap hjälper vi varandra att lyckas. Som en del av vårt team får du chansen att utvecklas både personligt och professionellt. Vi är stolta över att vara ett av Nordens ledande företag inom vår bransch, vilket ger oss möjlighet att erbjuda förmåner som exempelvis förmånliga pensionsavtal, friskvårdsbidrag och vidareutbildning. Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida på vår hemsida.
Hur söker jag jobbet?
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 31 oktober. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.
