Säkerhetsstrateg, informationssäkerhet
2026-03-30
På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans. I livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.Läkemedelsverkets säkerhetsenhet är i en utvecklingsfas och nu behöver vi bli fler. Vill du vara med på vår resa?
Vår verksamhet
Vi på Läkemedelsverkets säkerhetsenhet leder, samordnar och följer upp säkerhetsarbetet på myndigheten. Det handlar om en bredd av frågor inklusive säkerhetsskydd, informationssäkerhet (inklusive IT-säkerhet) och signalskydd samt fysisk säkerhet, personlig säkerhet och personalsäkerhet. Vi befinner oss just nu i en utvecklingsfas och söker dig som vill vara med och påverka och bygga vår väg framåt. För närvarande är Säkerhetsenheten en del av Rättsfunktionen, men en organisationsöversyn pågår under 2026.Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny kollega som särskilt kommer att få förstärka vårt arbete med verksamhetsskydd när det gäller informationssäkerhet. I rollen arbetar du riskbaserat, systematiskt och långsiktigt med att utveckla, stödja, följa upp och samordna Läkemedelsverkets informationssäkerhetsarbete. Du bistår verksamheten med riskanalyser, riskbehandlingar och informationsklassning. Du arbetar även med att handlägga informationssäkerhetsincidenter. Då informationssäkerhetsarbetet är integrerat med enhetens övriga säkerhetsarbete kan du även komma att utföra andra typer av arbetsuppgifter i samarbete med kollegorna. Att hålla i utbildningsinsatser för både mindre och större grupper är också en återkommande arbetuppgift.Bakgrund
Vi söker dig som har för arbetsuppgifterna relevant högskoleutbildning, alternativt annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av arbete med informationssäkerhet; erfarenhet av att genomföra informationsklassningar, att leda riskanalyser samt att handlägga informationssäkerhetsincidenter. Du har god kännedom om den lagstiftning och de standarder som styr informationssäkerhetsarbete, såsom MSB:s (numera MCF:s) föreskrifter, ISO 27001 och ISO 27002, dataskyddsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt cybersäkerhetslagen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• utveckling och uppföljning av ledningssystem för informationssäkerhet (LIS),
• arbete på strategisk nivå,
• arbete med att bereda myndighetsärenden och
• arbete med säkerhetsskydd, särskilt inom området informationssäkerhet.
Du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Dina personliga egenskaper
Eftersom vi befinner oss i en utvecklingsfas söker vi dig som är ambitiös, resultatinriktad och trivs med att växla mellan strategiska och operativa uppgifter. Du är analytisk och har drivkraft och förmåga att självständigt finna lösningar till förbättringar och utveckling inom ditt arbetsområde. Att snabbt kunna växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet är också avgörande.
Då stor del av arbetet sker i nära samverkan behöver du vara bra på att med prestigelöshet, professionalitet och gott bemötande skapa goda relationer och samarbeten med olika kompetenser inom och utanför organisationen. Du har ett strukturerat arbetssätt, är lösningsfokuserad och redo att i dialog med verksamheten hitta alternativa lösningar om problem uppstår.
Du är en pedagogisk person som har förmåga att förklara och förankra komplexa sammanhang, både skriftligt och muntligt, samt är även bekväm att tala och presentera inför grupper. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Säkerhetsenheten
Diarienummer: 2.4.1-2026-021586
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta tf enhetschef Robert Ling. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Denne rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkemedelsverket
(org.nr 202100-4078)
9826025