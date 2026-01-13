Säkerhetsspecialist riskhantering och kontinuitetshantering
2026-01-13
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Som medarbetare hos oss bidrar du varje dag till att samhället fungerar och till en säker elförsörjning för kommande generationer. Tillsammans bygger vi framtidens elnät och möjliggör omställningen till ett fossilfritt samhälle.
Läs mer om hur det är att arbeta här
Om rollen
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får bidra till att göra verklig skillnad både för samhället och energiomställningen? Hos oss är du en del av en samhällsviktig verksamhet och får jobba med spännande projekt, teknik i framkant och kollegor som värdesätter varandra.
Vattenfall Eldistribution står mitt i energiomställningen och har en central roll i den kraftfulla elektrifiering som sker i samhället. Vi bygger framtidens elnät idag och driver en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige.
Vårt uppdrag är viktigt på riktigt - bli en del av Vattenfall Eldistribution!
Vi söker en Säkerhetsspecialist som vill arbeta med riskhantering och kontinuitetshantering på en operativ nivå. Rollen är en del av vårt verksamhetsskydd och innebär att du stöttar våra specialister inom både kontinuitetshantering och riskhantering samt bidrar till att utveckla och driva arbetet framåt.
Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter
Stödja det årliga arbetet med kontinuitetshantering och riskhantering i verksamheten.
Driva och följa upp aktiviteter inom ramen för det systematiska säkerhetsarbetet.
Koordinera och följa upp aktiviteter kopplade till kontinuitet och risk. Detta innefattar bl.a. att delta vid framtagning och uppdatering av kontinuitetsplaner, riskanalyser samt säkerhetsplaner.
Bidra till övningsverksamhet och utvärdering av övningar.
Företräda vårt affärsområde gentemot koncernen och i externa sammanhang.
Det här är en roll för dig som trivs med att arbeta nära verksamheten, har god analytisk förmåga och vill bidra till att stärka vår motståndskraft mot störningar och kriser.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av arbete med kontinuitetshantering och/eller riskhantering.
Förståelse för säkerhetsfrågor och samhällskritiska funktioner.
Högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Som person söker vi dig som har lätt för att bygga goda relationer med andra och som tycker om att samarbeta med olika människor. Vi värdesätter att du tar ansvar och är handlingskraftig. För att trivas tror vi att du är en analytisk person då rollen hanterar stora mängder komplex information.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande arbetsmiljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner.
Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort: Trollhättan eller Solna, Stockholm
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Daniel Hult, 070-258 95 71, daniel.hult@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Kajsa Loman, kajsa.loman@vattenfall.com
.
Fackliga representanter nås via Vattenfalls växel, 08 739 50 00. Anne-Marie Sjöbohm (Akademikerna), Christian Ericsson (Ledarna), Ulf Tengman (SEKO) samt Jan-Olof Eriksson (Unionen).
Välkommen med din ansökan senast 1 februari. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
