Säkerhetsspecialist inom säkerhetsskyddad upphandling
Pensionsmyndigheten / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pensionsmyndigheten i Stockholm
, Botkyrka
, Gävle
, Gotland
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Nu söker vi en säkerhetsspecialist som timanställd på deltid (0-20 h/v) i Stockholm på Säkerhetsenheten för operativt och strategiskt arbete med upphandlingssäkerhet.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har stor erfarenhet av upphandlingssäkerhet och en god helhetsbild av inköpsprocessen, med intresse för att utveckla den säkerhetsrelaterade delen av processen, ta fram styrdokument och metodstöd på området, samt handlägga operativa ärenden på området.
Du kommer att ha rollen som säkerhetsspecialist inom upphandlingssäkerhet och arbeta tillsammans med säkerhetsspecialister som har fördjupning inom andra områden. I rollen driver du dina ansvarsområden framåt mot målet att skapa tydlighet, förutsägbarhet, kvalitet och effektivitet i processerna. Arbetet innebär framförallt samverkan med andra organisatoriska enheter inom myndigheten med även extern samverkan, framförallt i beredskapssektorn Ekonomisk säkerhet, förekommer. Det innebär att du prioriterar, organiserar och leder förädling av processerna inom ditt ansvarsområde, samt operativ hantering såsom att skriva särskilda säkerhetsskyddsbedömningar och formulera säkerhetskrav för leverantörer. Även företagsbesök kan förekomma.
Utbildning och Erfarenhet
Vi söker dig som har:
- minst 3 års erfarenhet av arbete med inköp/inköpsprocesser
- minst 3 års erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddad upphandling, operativt och strategiskt
- minst 5 års erfarenhet av arbete på myndighet
- erfarenhet av att självständigt ha tagit fram/skrivit styrdokument
- erfarenhet av att ha genomfört processkartläggning
- kunskap om Pensionsmyndighetens verksamhet
- relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skriftDina egenskaper
För att trivas hos oss krävs att du är självständig och trygg i dig själv. Du tycker om att driva förändringsarbete, arbeta självständigt och har förmåga att arbeta med att förbättra verksamheten. Du är strukturerad och arbetar både mål- och resultatorienterat. Du har god analytisk förmåga, och kan angripa frågor utifrån ett brett perspektiv. Vidare har du har lätt för att samarbeta och kan förankra idéer hos både projektmedlemmar, chefer och medarbetare. Det är viktigt att du har en god förmåga att visualisera och förklara komplexa frågor på ett enkelt och begripligt sätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för rollen.
Vårt erbjudande
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi tillämpar hybridarbetssätt med möjlighet till distansarbete och på kontoret utifrån en överenskommelse med arbetsgivaren. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, flexibel arbetstid, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor.
Bra att veta
Tjänsten är en timanställning på deltid med en arbetstid per vecka mellan 0-20h.
Placeringsort är Stockholm.
Myndighetens verksamhet bedrivs på åtta verksamhetskontor som är lokaliserade i Växjö, Halmstad, Karlstad, Luleå, Visby, Gävle, Söderhamn och Stockholm. Därför är video- och telefonmöten ett vanligt inslag i vardagen, även resor kan förekomma.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev, du ska därför inte bifoga det.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PSL 2026-7". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pensionsmyndigheten
(org.nr 202100-6255) Kontakt
Linda Escar, Enhetschef 0104544576 Jobbnummer
9721137