Säkerhetsspecialist civil beredskap
Pensionsmyndigheten / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2025-11-06
Pensionsmyndigheten hanterar system och information med stor betydelse för den ekonomiska stabiliteten och 2,3 miljoner människor försörjning.
Vill du vara med och utforma det strategiska och operativa arbetet för att trygga vår förmåga även vid kris och krig? Vi söker en kollega som har fokus på civil beredskap.
Om jobbet
Som säkerhetsspecialist på Pensionsmyndigheten är ditt uppdrag att driva arbetet inom ditt ansvarsområde framåt i enlighet med enhetens mål. Du kommer att arbeta både strategiskt, långsiktigt och operativt. I arbetsuppgifterna ingår både att ta fram styrdokument och hålla i utbildningsinsatser, samt att stödja verksamheten genom vägledning på området. Inom civil beredskap finns en etablerad samverkan med andra myndigheter, framförallt inom sektorn ekonomisk säkerhet.
Rollens fokus är specifikt inriktad mot att utveckla Pensionsmyndighetens förmåga i kris och höjd beredskap, vilket mer konkret handlar om framtagande och implementering av kontinuitets- och beredskapsplaner, samt uppbyggnad av krigsorganisationen. Du kommer även delta som specialist i samverkansforum, utbildningar, workshops, och remissförfaranden.
Enheten är nyetablerad vilket gör att det fortfarande finns stor möjlighet att påverka utformningen inom ditt område. Annan specialistkompetens inom civil beredskap och verksamhets-/säkerhetsskyddets områden finns och vi arbetar tillsammans, över specialistområdena, med helheten i fokus.
Placeringsorten är i Stockholm, men Pensionsmyndigheten finns på ytterligare sju orter i landet varför resor förekommer.Publiceringsdatum2025-11-06Profil
Som person är du strukturerad, kvalitetsmedveten och gillar att driva arbete framåt. Du tar stort eget ansvar och är bra på att arbeta både självständigt och i samarbete med dina kollegor och verksamheterna omkring oss. Då vår vardag snabbt kan förändras är det viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du har hög integritet samt är lyhörd.
Du har god analytisk förmåga och kan på ett pedagogiskt sätt förenkla och förmedla dina kunskaper skriftligt och muntligt. Din styrka är att se helheten
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten.
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms ha motsvarande relevans
- Specifik utbildning inom civil beredskap
- Minst 3 års erfarenhet av arbete med civil beredskap
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att ge strategisk vägledning och stöd till verksamheten
- Utbildning inom andra delar av verksamhets- och/eller säkerhetsskyddsområdet
- Erfarenhet av myndighetssamverkan med gott resultat
- Erfarenhet av arbete på en beredskapsmyndighet
- Erfarenhet av arbete inom personalsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet eller upphandlingssäkerhet
- Erfarenhet av arbete i säkerhetskänslig verksamhet och/eller med sekretessbelagda uppgifter
- Erfarenhet av arbete med kravställning på säkerhetsområdet
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi tillämpar hybridarbetssätt med möjlighet till distansarbete och på kontoret utifrån en överenskommelse med arbetsgivare. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, flexibel arbetstid, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor.
Vi sitter i ljusa och trevliga lokaler centralt vid Hornstull på Södermalm i Stockholm. Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/jobba-pa-pensionsmyndigheten.
Bra att veta
Vi kan komma att göra löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Placeringsort är Stockholm.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Arbetspsykologiska tester kan komma att förekomma i urvalet.
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför använder vi oss av urvalsfrågor istället för att be om personligt brev, du ska därför inte bifoga det.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
