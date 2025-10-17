Säkerhetsspecialist
2025-10-17
Svenska kraftnät spelar en nyckelroll i resan mot ett än mer elektrifierat Sverige. Den fortsatta elektrifieringen kommer vara avgörande för att nå ett hållbart samhälle, med konkurrenskraft och stark välfärd. Vårt samhällsviktiga uppdrag är en förutsättning för att elen som produceras ska nå ut till människor. Vill du vara med och jobba för ett lysande Sverige?
Nu rekryterar vi en säkerhetsspecialist till enheten Säkerhetsstöd på divisionen Gemensamma funktioner.
På division Gemensamma funktioner stöttar vi hela organisationen och arbetar varje dag för att förverkliga Svenska kraftnäts gemensamma mål. Vår division samlar expertis inom kommunikation, HR, juridik, inköp, säkerhet och beredskap, fastighet samt hållbarhet - allt för att skapa en stabil och hållbar framtid för Sveriges energiförsörjning.
Enheten Säkerhetsstöd arbetar främst direkt mot projektverksamheten med stöd i olika säkerhetsfrågor och stöttar både anläggnings- och verksamhetsprojekt. Säkerhetsspecialisterna från enheten ansvarar för planering och genomförande av projektets övergripande säkerhetsarbete, och är ett stöd för projektledningen i säkerhetsfrågor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Tillsammans med projekten genomföra särskilda säkerhetsskyddsbedömningar
• Stötta projekten i processen gällande tecknande av säkerhetsskyddsavtal
• Genomföra kunskapshöjande åtgärder
• Vara ett övergripande stöd till projektet i säkerhetsfrågor
Inom rollen ges du goda möjligheter att fördjupa sig inom säkerhetsskydd och särskilda säkerhetsskyddsbedömningar samt får möjlighet att fördjupa dig inom arbetet med säkerhetskänslig verksamhet och samhällskritisk infrastruktur.
Du får vara med att bidra i Svenska kraftnäts arbete med den gröna energiomställningen samt bidra till skyddet av samhällskritisk infrastruktur i en föränderlig omvärld.
Enhet Säkerhetsstöd tillhör sektionen intern säkerhet på avdelningen säkerhet och beredskap. Enheten består i dagsläget av åtta konsulter och en tillförordnad enhetschef.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som har förmåga att självständigt planera och strukturera ditt arbete för att uppnå uppsatta mål och resultat inom utsatt tid. Det är av vikt att du har ett högt säkerhetsmedvetande och agerar med ett gott och tryggt omdöme. Du tänker utifrån ett helhetsperspektiv och har en mycket god förmåga att sätta dig in i komplexa frågeställningar. Vidare har du en god samarbetsförmåga och det faller naturligt för dig att agera lagspelare och dela med dig av dina kunskaper till kollegor och övriga medarbetare.
Vi ser att du har akademisk eller annan eftergymnasial utbildning inom exempelvis juridik, statsvetenskap, säkerhet, informationssäkerhet eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Du har även:
• Relevant arbetslivserfarenhet av arbete inom säkerhetsskydd som innefattat analys och bedömning
• Goda kunskaper om säkerhetsskyddslagstiftningen och dess kravställningar
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• Erfarenhet av arbete med samhällskritisk infrastruktur
• Erfarenhet av arbete med säkerhetskänslig verksamhet
• Erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsanalys
• Erfarenhet av arbete inom myndighet eller offentlig förvaltning
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 40 % #LI-hybrid
• Sista ansökningsdag, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Robin Vall, 010-489 2064, vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Anna Kalzén, 010-350 9253, Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
