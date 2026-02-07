Säkerhetsspecialist - säkerhetschaufför
2026-02-07
Enheten för verksamhetsskydd är en av tre enheter inom säkerhetsavdelningen och har ett såväl strategiskt som operativt ansvarar för medarbetarskydd och personsäkerhet.
Säkerhetsavdelningen ansvarar för att stödja myndigheten i säkerhets- och beredskapsfrågor genom att följa utvecklingen inom området, implementera nya samt utveckla befintliga processer och rutiner. På säkerhetsavdelningen arbetar idag 28 medarbetare. Avdelningen leds av säkerhetschefen, som ingår i myndighetens ledningsgrupp, och varje enhet leds av en enhetschef.
Som säkerhetsspecialist, där du i huvudsak fungerar som säkerhetschaufför har du följande arbetsuppgifter
genom intern och extern samverkan planera, genomföra och utvärdera transporter av myndighetens ledning på ett säkert och tryggt sätt
ha ett nära samarbete med myndighetens verksledningsstab i planeringen av transporter
ansvara för konferens- och evenemangssäkerhet med planering, genomförande och utvärdering i samverkan med enhetschefen
genomföra riskbedömningar och skyddsplaner i medarbetarskyddsärenden
metod- och processutveckling i samverkan med övrig personal på säkerhetsavdelningen.
Arbetet utförs till stor del i Stockholm men resor inom hela Sverige förekommer med stor regelbundenhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
eftergymnasial utbildning inom relevant säkerhetsområde, till exempel polisutbildning, officersutbildning, skydds- och bevakningsutbildningar eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
flerårig erfarenhet av arbete som säkerhetschaufför
flerårig erfarenhet av arbete med personsäkerhet, medarbetarskydd eller personskydd
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
B-körkort.
Som person vill vi att du
har hög social kompetens och lätt för att bygga och upprätthålla förtroendefulla relationer
har mycket god samarbetsförmåga och ett flexibelt förhållningssätt
har god förmåga att fatta beslut utifrån befintligt underlag och uppkommen situation
har gott omdöme och hög integritet
har ett högt säkerhetsmedvetande
är mycket ordningsam och har god administrativ förmåga
har hög förmåga att agera lugnt och metodiskt i stressade situationer.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av framförande av utryckningsfordon
erfarenhet av att arbeta med insatser och analyser kring rese- och transportsäkerhet
erfarenhet av arbete inom evenemangs- och konferenssäkerhet
erfarenhet av arbete vid myndighet med höga krav på säkerhet och sekretess.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning med en provanställning om 6 månader.
Tester förekommer i rekryteringsprocessen.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenskt medborgarskap är ett krav för denna anställning.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
I ditt personliga brev och CV vill vi att du, på svenska, beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och eventuella meriter. Beskriv också hur dina personliga egenskaper bidrar i rollen.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi närmare 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Enligt överenskommelse
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Detta är ett heltidsjobb.
Åklagarmyndigheten (org.nr 202100-0084), http://www.aklagare.se
Åklagarmyndigheten Huvudkontoret
Andrea Andersson, facklig kontaktperson Saco-S 010-562 59 17
