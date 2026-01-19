Säkerhetsskyddsspecialist - informationssäkerhet
Vill du ta dig an en samhällsviktig uppgift? Vi söker en säkerhetsskyddsspecialist med möjlighet att välja primär inriktning. Du arbetar på vår enhet Säkerhet och lokalförvaltning, och har ett fokus på säkerhetsskydd. Du kommer ha en viktig roll i att stödja myndighetens tillväxt och säkerhetsskyddsarbete. Hos oss kommer du tillsammans med dina kollegor få möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till ett strålsäkert samhälle.
Som säkerhetsskyddsspecialist kommer du att jobba nära myndighetens säkerhetsskyddsfunktion. Din roll innehåller såväl strategiska, taktiska som operativa arbetsuppgifter.
Inom säkerhetsskyddsfunktionen finns utpekade områdesansvariga för säkerhetsskyddslagens olika sakområden. Ditt huvudfokus inom säkerhetsskyddet kommer vara att ansvara för informationssäkerhet inklusive informationssäkerhet i och kring informationssystem, och dina olika områdesansvar kan förändras över tid.
Utöver utvecklingsuppdraget kommer du även operativt handlägga ärenden inom dina sakområden men kommer också vid behov stötta andra sakområden med handläggning. En stor del i uppdraget går ut på att stödja och vägleda verksamheten att göra rätt.
Du förväntas bidra med att skapa en helhet i säkerhetsskyddsarbetet där verksamhetsskydd är en viktig intressent. I uppdraget som säkerhetsskyddsspecialist förväntas du vara flexibel, lösningsorienterad, ta initiativ, leda och samordna andra inom myndigheten, samt även stötta andra områdesansvariga inom säkerhetsskyddet och verksamhetsskyddet när så behövs.
Som en naturlig del i arbetsuppgifterna har du en löpande dialog internt inom myndigheten, men också med externa leverantörer.
Vi söker dig som har
• en högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning inom säkerhet, t ex från försvarshögskolan, juridik
• säkerhetsskyddsutbildning
• omfattande, aktuell och relevant erfarenhet som handläggare eller specialist rörande informationssäkerhet inklusive informationssäkerhet i och kring informationssystem inom säkerhetsskydd
• erfarenhet av att ha utvecklat styrande och stödjande dokument inom säkerhetsskyddsområdet
• kunskap om säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd
• god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av särskild säkerhetsskyddsbedömning inför driftsättning av system
• erfarenhet av exponering av säkerhetskänslig verksamhet
• erfarenhet av signalskydd
• utbildning i, och erfarenhet av, cyber/IT-säkerhetsarbete
• erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet.Publiceringsdatum2026-01-19Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som säkerhetsskyddsspecialist är det viktigt att du kan arbeta självständigt samt besitter förmågan att arbeta strukturerat och pådrivande. Samtidigt behöver du vara flexibel och anpassningsbar utefter arbetsbelastningen och med anledning till att enheten är under utveckling. Vidare är det väsentligt med en god förmåga att kunna samarbeta och ta initiativ. Att du har fallenhet för handläggande och administrativa arbetsuppgifter är en självklarhet.
Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och att du kan arbeta enligt, såväl Vår värdegrund - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se) som den Statliga värdegrunden (forvaltningskultur.se)
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten har du ett viktigt samhällsuppdrag! Tillsammans arbetar vi för ett strålsäkert samhälle. Här kan du läsa om vad vi erbjuder: Läs mer om våra villkor och förmåner
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader. Placeringsort är Solna. Resor i tjänsten förekommer. I den här rollen blir du anställd som handläggare.
Vissa av våra arbetsuppgifter är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap.
Du kan komma att ingå i myndighetens krisorganisation och kan även komma att krigsplaceras vid myndigheten. Krisorganisationen utför strålskyddsbedömningar och kärntekniska analyser och samverkar med andra berörda aktörer för att hantera radiologiska nödsituationer, inklusive situationer vid höjd beredskap.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Kontakta enhetschef Rickard Appelberg, 08-799 40 96 eller Annika Kjerrman, HR, 08-799 43 75.
Fackliga företrädare är Mathias Häggblom, Saco-S, 08-799 44 85, Michael Wallin, ST, 08-799 42 87 och Mikael Andersson, SEKO, 08-799 41 00.
Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 13 februari 2026.
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Våra cirka 380 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten har kontor i Solna, Katrineholm och Göteborg.
Läs mer om vår verksamhet här www.stralsakerhetsmyndigheten.se Ersättning
