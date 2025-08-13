Säkerhetsskyddspecialist
Centio Consulting Group AB / Säkerhetsjobb / Stockholm
2025-08-13
Vi söker en Säkerhetsskyddspecialist till myndighet inom elkraft.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdragsbeskrivning
Enhet säkerhetsstöd ska utöka sitt stöd till Svenska kraftnäts fastighetsavdelning. Säkerhetssamordnarna ska i detta uppdrag jobba direkt i fastighetsrelaterade projekt, men även stödja avdelningens interna arbete gällande rutiner och processer kopplade till säkerhet. Säkerhetssamordnarna tillhör enhet Säkerhetsstöd och rapporterar till enhetschefen.
I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter:
Säkerhetssamordnaren förväntas stötta projekten och verksamheten med följande uppgifter:
Planera för projektens övergripande säkerhetsarbete och ta fram delar av projektsäkerhetsinstruktionen (PSI).
Hålla samman och stötta i arbetet med säkerhetsskyddsanalyser och särskilda säkerhetsskyddsbedömningar utifrån projektets behov.
Säkerställa att informationsklassning finns och/eller kommer på plats för den information som projektet hanterar eller tar fram.
Säkerställa att systemklassning finns och/eller kommer på plats för eventuella IT-system som projektet hanterar eller tar fram.
Säkerställa att konsekvensnivåbedömningar finns och/eller kommer på plats för skyddsvärden projektet hanterar eller skapar.
Facilitera riskanalyser och kunskapshöjande åtgärder kopplat till säkerhet utifrån projektets behov.
I övrigt stödja projektet i säkerhet- och säkerhetsskyddsrelaterade frågor.
Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju.
Mycket god samarbetsförmåga och initiativförmåga
Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
Pedagogisk och tydlig i sin kommunikation
Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
Arbetar självständigt och målinriktat
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Akademisk utbildning eller annan eftergymnasial utbildning inom säkerhetsområdet (t.ex. säkerhetssamordnare/säkerhetskoordinator/säkerhetschef) alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet om minst fem år. Minst tre års arbetslivserfarenhet av kvalificerat säkerhetsskyddsarbete Minst tre års arbetslivserfarenhet av övergripande säkerhetsarbete av liknande natur som beskrivs i arbetsuppgifterna.
Meriterande
Minst fem års arbetslivserfarenhet av kvalificerat säkerhetsskyddsarbete. Dokumenterad erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd i fastighets- och/eller fortifikationsprojekt. Publiceringsdatum2025-08-13Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Ersättning
