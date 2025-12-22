Säkerhetsskyddshandläggare
Är du en driven och ansvarstagande säkerhetsskyddshandläggare? Vill du ha ett meningsfullt arbete på en myndighet i förändring? Vill du bidra till en säkrare värld? Då kanske det här är rollen för dig!
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) söker nu en säkerhetshandläggare med placering vid Enheten för verksamhetsstöd och Gruppen för IT och säkerhet.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Säkerhetsskyddshandläggare inom personalsäkerhet på ISP arbetar nära myndighetens säkerhetsansvarig och säkerhetsskyddschef i det mångsidiga arbetet inom säkerhetsskyddsområdet. Du kommer ha fokus på säkerhetsprövningar och personutredningar med bakgrundkontroller och stöd i arbetet med säkerhetsskyddsavtal och den tillhörande administration i det systematiska arbetet inom säkerhetsskydd.
Arbetet innebär även stöd och samverkan avseende säkerhetsskydd inom ISP, andra myndigheter, företag och organisationer kopplade till ISP:s verksamhet. Utbildning i och framtagande av regelverk och arbetsmetoder samt uppföljning av regelefterlevnad är en annan del i arbetsuppgifterna. Du tar fram och implementerar rutiner, instruktioner och åtgärdsplaner avseende säkerhet. Du genomför säkerhetsintervjuer och deltar i genomförandet av säkerhetsskyddskontrollerKvalifikationer
• Relevant högskoleutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Aktuell, relevant och flerårig erfarenhet av handläggning av personalsäkerhetsfrågor
• Aktuell, relevant och flerårig erfarenhet av säkerhetsprövningsintervjuer
• Aktuell, relevant och flerårig erfarenhet av säkerhetsskyddad upphandling
• God kunskap om och erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddslagen och tillhörande administrativa uppgifter
• God kunskap i Officepaketet
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Genomförd säkerhetsutbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Meriterande
• Erfarenhet av att leda säkerhetsutredningar och sekretessbedömningar
• Kunskaper om offentlighets- och sekretesslagen, skyddslagen och säkerhetsskyddslagen och dess efterlevnad
• Erfarenhet av arbete med incidenthantering
• Erfarenhet av handläggning av säkerhetsfrågor i statlig myndighet eller offentlig verksamhet
Vi söker dig som har god förmåga att planera, genomföra och slutföra uppgifter/projekt. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är säkerhetsmedveten och har förmåga att skapa och bibehålla förtroende. Du har god analytisk förmåga och kan leverera inom utsatta tidsramar utan att eftersätta krav på noggrannhet.
ISP lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Enheten
Som säkerhetsskyddshandläggare är du placerad på Enheten för verksamhetsstöd, i IT- och säkerhetsgruppen. I enheten ingår även Juridik- och tillsynsgruppen och gruppen för personal, ekonomi, administration och kommunikation. På enheten finns vitt skilda kompetenser inom t ex IT- och säkerhet, ekonomi, HR, arkiv, registratur, internservice, kommunikation, inköp, juridik och administration.
Om anställning på ISP
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För att arbeta hos oss krävs svenskt medborgarskap. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Då en stor del av arbetsuppgifterna omfattar sekretessbelagd information är möjligheten till distansarbete begränsat.
Om ISP
ISP är en statlig myndighet med utrikespolitisk inriktning. Våra uppdrag är exportkontroll av strategiska produkter samt granskning av utländska investeringar. Vi är också nationell myndighet för kemvapenkonventionen och hanterar internationella sanktioner. Läs mer om oss på isp.se.
ISP är en växande specialistmyndighet belägen i Solna/Stockholm. Vi rekryterar löpande till nya uppdrag och hos oss arbetar statsvetare, jurister, ingenjörer och många andra experter. Vi är drygt hundra medarbetare som tillsammans skapar en varm och välkomnande atmosfär. Vi menar att våra olikheter är en styrka då arbetet kräver flexibelt tänkande och att kunna ta in olika perspektiv. Hos oss får du arbeta i rymliga och fräscha lokaler som ger arbetsro för komplexa frågeställningar. Vårt arbete sker huvudsakligen på kontoret då säkerhet är i fokus för oss.
Utöver goda utvecklingsmöjligheter erbjuder vi flexibel arbetstid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år. Semestern är 28 - 35 dagar per år (beroende på din ålder) och du har möjlighet till löneväxling. De statliga kollektivavtalen ger dig trygg anställning och bra tjänstepension. Läs mer om våra förmåner på isp.se.
Vi arbetar utifrån den statliga värdegrunden och vårt fokus ligger på legalitet och objektivitet samt service och effektivitet. Det är viktigt för oss att du delar dessa värderingar.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV, examensbevis, samt personligt brev senast den 19 januari 2026. Referensnummer 2025-9.2-0073. Enligt Riksarkivets föreskrifter gallras ansökningshandlingar från ej antagna sökande två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Strategiska Produkter
(org.nr 202100-4912), https://isp.se/ Arbetsplats
Inspektionen för strategiska produkter Kontakt
Fackligt ombud, ST
Rickard Rens rickard.rens@isp.se 08 - 406 31 01 Jobbnummer
