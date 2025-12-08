Säkerhetsskydds konsult
2025-12-08
Vi söker en Säkerhetsskydds konsult till en offentlig aktör inom energi.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en erfaren senior konsult inom fysisk säkerhet för ett större energibolag. Rollen innefattar arbete på både strategisk och operativ nivå, med fokus på projektledning och säkerhetsskyddsfrågor inom bygg- och säkerhetsprojekt.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Leda och driva säkerhetsprojekt inom fysisk säkerhet på strategisk och operativ nivå
Planera, följa upp och utvärdera fysisk säkerhet och säkerhetstekniska system
Genomföra upphandlingar från kravställning till leverans
Utföra revisioner och uppföljning av säkerhet samt ta fram kontrollpunkter och åtgärdsförslag
Ta fram rapporter och underlag till ledning och projektgrupper
Samarbeta med olika interna och externa intressenter i säkerhetsrelaterade frågor
Krav (OBS, obligatoriska)
Erfarenhet av projektledning inom säkerhetsskydd, företrädesvis fysisk säkerhet, men erfarenhet av informationssäkerhet är också värdefullt. Kravställning och uppföljning av fysisk säkerhet eller säkerhetstekniska system. Erfarenhet av upphandling - genom hela processen från kravställning till leverans. Revision och uppföljning av säkerhet (framtagande av kontrollpunkter & åtgärdsförslag). Vana vid att skriva tydliga rapporter och underlag. Behärskar svenska & engelska flytande i tal och skrift Innehar giltigt körkort. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
