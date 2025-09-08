Säkerhetssamordnare Basunderhåll till VKB
Infranord AB, Syd Underhåll / Säkerhetsjobb / Halmstad Visa alla säkerhetsjobb i Halmstad
2025-09-08
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infranord AB, Syd Underhåll i Halmstad
, Varberg
, Borås
, Malmö
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa en tryggare och mer hållbar infrastruktur?
Nu har du chansen att axla en ny och viktig roll hos oss. Som säkerhetssamordnare på Infranord får du en central roll i att driva säkerhetsarbetet framåt i våra projekt.
Vi söker dig som vill bidra till att skapa säkra arbetsmiljöer och samtidigt vara med och utveckla framtidens järnväg. Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete i en miljö där din kompetens och ditt engagemang gör skillnad. Du blir en del av ett företag med lång erfarenhet, hög teknisk kompetens och en stark vilja att ständigt förbättra och utveckla.
Placeringsort för tjänsten är Halmstad alternativt Varberg.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
I rollen som Säkerhetssamordnare får du en nyckelroll där du både arbetar strategiskt och operativt för att säkerställa att våra projekt bedrivs med högsta fokus på säkerhet och arbetsmiljö.
Du är ett viktigt stöd till projektorganisationen och har en aktiv dialog med våra beställare i frågor som rör arbetsmiljö, elsäkerhet och trafiksäkerhet. Genom din kompetens och ditt engagemang bidrar du till att skapa säkra arbetsplatser där människor trivs och utvecklas. Du kommer att vara placerad i ett av våra underhållskontrakt och har en central roll i ditt arbete mot Divisionsstöd och säkerhetsfunktionen. Du rapporterar till platschef.
Dina ansvarsområden inkluderar bland annat:
* Upprätta och utveckla arbetsmiljöplaner, säkerhetsplaner och riskbedömningar
* Delta i möten med beställare om arbetsmiljö och säkerhet
* Säkerställa att säkerhetsbestämmelser kommuniceras och följs
* Hantera behörigheter för intern och inhyrd personal
* Stötta arbetsledare i planeringen av säkerhetsåtgärder
* Följa upp arbetsplatskontroller och avvikelser
* Bistå platschef vid utredning av händelser och åtgärdsförslag
* Säkerställa att projektet följer interna rutiner, lagkrav och beställarens kravKvalifikationer
För att lyckas i rollen som säkerhetssamordnare ser vi att du har en godkänd gymnasieutbildning. Du har även en eftergymnasial utbildning inom BEST järnväg, arbetsmiljö, kvalitet eller annan relevant inriktning. Alternativt har du motsvarande erfarenhet från arbetslivet.
Du har arbetat minst två år inom järnvägs- eller entreprenadbranschen och har god kännedom i el- och trafiksäkerhetsarbete. Du har även goda kunskaper inom trafiksäkerhetsbestämmelser järnväg och andra tillämpliga regelverk. Utöver detta har du en allmän teknisk förståelse för järnväg. Du har B-körkort. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift och har goda kunskaper i Officepaketet.
Som person trivs du med många kontaktytor och samarbetar gärna med andra. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och arbetar strukturerat.
Säkerhetssamordnare är en ny roll på Infranord där du får möjlighet att driva, projektleda och utveckla nya processer och arbetssätt. Ta chansen och sök en roll med ett viktigt uppdrag där syftet är att förebygga risker och stärka säkerheten i en högriskbransch med en samhällsviktig funktion!
ÖVRIGT
Vi hoppas du tar chansen och söker tjänsten för här kommer du möta ett trevligt gäng med lång erfarenhet och gedigen kompetens som ser fram emot ytterligare en kollega. Urvalsarbetet sker löpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/ Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275800". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infranord AB
(org.nr 556793-3089) Arbetsplats
Infranord AB, Syd Underhåll Kontakt
Platschef
Magnus Åkesson magnus.akesson@infranord.se +46703158948 Jobbnummer
9496992