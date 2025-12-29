Säkerhetsrådgivare till Säkerhetssystem i Skåne AB
Säkerhetssystem i Skåne AB / Säljarjobb / Malmö
Säkerhetsrådgivare - Bli en del av vårt växande team!
Säkerhetssystem i Skåne AB söker nu en engagerad och driven säljare som vill vara med och göra skillnad - för både privatpersoner och företag. Vi erbjuder moderna säkerhetslösningar och skräddarsydda system som skapar trygghet i vardagen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
Identifiera och bearbeta nya affärsmöjligheter
Utveckla och vårda långsiktiga kundrelationer
Boka och genomföra kundmöten
Ta fram offerter och följa upp affärer
Administration
Vem är du?
Vi söker dig som har ett intresse för försäljning och säkerhet, och som tycker om att skapa kontakt med människor. Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men vi värdesätter framför allt lojalitet, engagemang och en vilja att utvecklas.
B-körkort
Ostraffad
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett växande företag
Möjlighet att påverka din egen arbetsdag och resultat
Stöttande kollegor och en arbetsmiljö där man hjälper varandra
Tjänstebil och konkurrenskraftiga villkor
Tjänsten utgår från vårt kontor i Malmö, men hela Skåne är din arbetsplats.

Så ansöker du
nykollega@sakerhetssystem.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare: Säkerhetssystem i Skåne AB (org.nr 556855-7473)
(org.nr 556855-7473)
Agnesfridsvägen 186 17TR
213 75 MALMÖ
)
213 75 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9665628