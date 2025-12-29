Säkerhetsrådgivare till Säkerhetssystem i Skåne AB

Säkerhetssystem i Skåne AB / Säljarjobb / Malmö
2025-12-29


Visa alla säljarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Säkerhetssystem i Skåne AB i Malmö

Säkerhetsrådgivare - Bli en del av vårt växande team!
Säkerhetssystem i Skåne AB söker nu en engagerad och driven säljare som vill vara med och göra skillnad - för både privatpersoner och företag. Vi erbjuder moderna säkerhetslösningar och skräddarsydda system som skapar trygghet i vardagen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
Identifiera och bearbeta nya affärsmöjligheter
Utveckla och vårda långsiktiga kundrelationer
Boka och genomföra kundmöten
Ta fram offerter och följa upp affärer
Administration

Vem är du?
Vi söker dig som har ett intresse för försäljning och säkerhet, och som tycker om att skapa kontakt med människor. Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men vi värdesätter framför allt lojalitet, engagemang och en vilja att utvecklas.

Publiceringsdatum
2025-12-29

Kvalifikationer
B-körkort
Ostraffad

Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett växande företag
Möjlighet att påverka din egen arbetsdag och resultat
Stöttande kollegor och en arbetsmiljö där man hjälper varandra
Tjänstebil och konkurrenskraftiga villkor

Tjänsten utgår från vårt kontor i Malmö, men hela Skåne är din arbetsplats.

Så ansöker du
nykollega@sakerhetssystem.se
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: nykollega@sakerhetssystem.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Säkerhetssystem i Skåne AB (org.nr 556855-7473)
Agnesfridsvägen 186 17TR (visa karta)
213 75  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9665628

Prenumerera på jobb från Säkerhetssystem i Skåne AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Säkerhetssystem i Skåne AB: