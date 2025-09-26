Säkerhetskoordinator - Eskilstuna
Fortifikationsverket söker en säkerhetskoordinator till säkerhetsavdelningens stab. Vi befinner oss i en stark tillväxt och staben är under uppbyggnad för att effektivisera säkerhetsavdelningens förmåga att leda, samordna och följa upp verksamheten på övergripande nivå. Har du erfarenhet av säkerhetsarbete och vill jobba med säkerhetsskydd i en verksamhet som ständigt utvecklas, ansök redan idag!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - stärka Sveriges säkerhet
Fortifikationsverket befinner sig i ett starkt expansivt skede med stora investeringsvolymer för att fortsätta utveckla och bygga fastigheter och anläggningar inom totalförsvaret. Säkerhetsavdelningen ansvarar för säkerhetsskyddet på Fortifikationsverket. Arbetet innefattar säkerhetsskyddsanalys, fysisk säkerhet, informationssäkerhet, personalsäkerhet, incidenthantering, signalskydd och säkerhetsskyddsavtal. På säkerhetsavdelningen arbetar idag cirka 60 medarbetare. Staben är sammanhållande för avdelningens planering- och verksamhetsuppföljning, utveckling av processer, utbildning samt koordinering av uppgifter. I staben ingår även funktionen signalskydd.
Som säkerhetskoordinator förväntas du delta i det systematiska säkerhetsskyddsarbetet. Du kommer koordinera inkommande ärenden och förfrågningar och samordna övergripande säkerhetsfrågor inom avdelningen. Som säkerhetskoordinator har du en viktig roll i att samordna, följa upp och driva frågor inom säkerhetsområdet. Du kommer också att behöva utarbeta effektiva rutiner och arbetssätt samt delta i vidareutveckling av processer och interna styrdokument. En annan uppgift är att samordna och koordinera avdelningens introduktion och utbildningar. Arbetet innebär många kontaktytor och samarbeten både inom avdelningen och gentemot andra. Resor förekommer i tjänsten och går att planera.Publiceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning med intresse för säkerhet och erfarenhet av handläggning inom offentlig sektor. Du har arbetat operativt med att skapa förståelse och helhetssyn mellan olika verksamhetsområden och du har stor vana att arbeta med samordning av frågor. Du är bra på att omsätta idéer och förslag till praktiskt handlande. Du har god administrativ förmåga, god datavana som användare av stödsystem samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande med erfarenhet av säkerhetsarbete. Om du har erfarenhet av att effektivisera rutiner och arbetssätt samt delta i vidareutveckling av processer och interna styrdokument är det meriterande.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Vi behöver dig som är strukturerad, analytisk och har god förmåga att planera och prioritera. Du har lätt för att skapa och underhålla relationer och agerar professionellt i din vardag då du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du har en positiv och prestigelös attityd med högt säkerhetsmedvetande, hög integritet och gott omdöme samt en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet. För att lyckas i rollen krävs att du är uthållig och engagerad i att driva ditt eget arbete framåt.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med drygt 1200 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, utför drift och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Fortifikationsverkets huvudkontor är centralt beläget med bara tio minuters promenad från Resecentrum i Eskilstuna.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsort Eskilstuna. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter, har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 16 oktober 2025. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta stabschef Jenny Neuman, tel vx 010-44 44 000 eller rekryteringsspecialist Emma Bergvall 010-44 44 557 Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
