Säkerhetshandläggare till Häktet Malmö
Kriminalvården / Säkerhetsjobb / Malmö Visa alla säkerhetsjobb i Malmö
2026-08-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården i Malmö
, Trelleborg
, Eslöv
, Helsingborg
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Säkerhetshandläggarna har en central roll i verksamhetens säkerhetsorganisation och ansvarar för att följa, följa upp och analysera det vardagliga säkerhetsarbetet samt de incidenter som inträffar. Säkerhetshandläggarna ansvarar även för att förbättra och effektivisera säkerhetsarbetet enligt gällande regelverk. Rollen innefattar handläggning av tillstånd för besök och telefoni. I befattningen ingår även kvalitetssäkring samt revideringar av lokalt regelverk, säkerhetsbedömningar, samt ansvar för häktets narkotikaarbete. Samarbete med säkerhetsavdelningen på huvudkontoret, polismyndigheten och andra aktörer i rättskedjan ingår också, samt primärt övriga säkerhetshandläggare regionalt.
Säkerhetshandläggarna fungerar också som en samlande förmåga kring övningsverksamheten, samt interna utbildningar, tillsammans med övningsledare, säkerhetsvårdare samt instruktörer Kvalifikationer
Som person är du pedagogisk och har en god förståelse för människors olika förutsättningar att ta emot ditt budskap, du ska vidare kunna anpassa ditt sätt att framföra ditt budskap utifrån mottagaren.
Du ska kunna ha flera tankar igång samtidigt, och kunna verka inom tänket att "en ny Kriminalvård kräver nya lösningar"
Vi ser även att du tar initiativ, sätter igång processer och uppnår resultat genom att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är analytisk och gör korrekta avvägningar och har förmåga att väga samman komplex information med olika typer av hänsynstaganden. Du kan skapa nya kontakter samt underhåller befintliga relationer.
Du kommer arbeta i en grupp med ytterligare tre säkerhetshandläggare, vilket ställer krav på dig som lagspelare, men också ditt individuella ansvar. "Laget före jaget" bör finnas bland dina grundläggande värderingar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, och att du ser dig som funktion som står för kompetens och trygghet.
Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Godkänd kriminalvårdsutbildning
Aktuell arbetslivserfarenhet inom kriminalvården
Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Det är även meriterande med:
Kriminalvårdens interna säkerhetsutbildningar tex incidentledning och vakthavande befälsutbildning,larmchef, övningsledare etc
Erfarenhet av att tidigare arbetat som säkerhetshandläggare eller annan erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant och likvärdig
Erfarenhet och kunskap om ISAP, narkotikaarbete, säkerhetshandboken, säkerhetsbedömningar etc
Regional/Nationell erfarenhet av insatsverksamhet på operativ samt strategisk nivå
Erfarenhet som instruktör inom konflikthantering/Oc/BatongÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Malmgatan 1 (visa karta
)
211 32 MALMÖ Arbetsplats
Häktet Malmö Kontakt
Rekryteringsspecialist
Felicia Rissanen felicia.rissanen@kriminalvarden.se Jobbnummer
10020460