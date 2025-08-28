Säkerhetshandläggare till Flygstaben
2025-08-28
Hos oss blir du en viktig pusselbit i Försvarsmaktens vision; för ett starkare försvar - möter varje hot, klarar varje utmaning. Det är vi som tillsammans får det att hända. Allvar och ansvar i ett positivt samarbetsklimat där vi alla är kunniga, öppna och engagerade. Hälsa och personlig utveckling är viktig för såväl oss anställda som vår arbetsgivare.
Om Flygstaben
Chefen för Flygvapnet utövar ledning av luftstridskrafterna och Flygvapnets förband med stöd av Flygstaben. Flygstaben är en organisationsenhet bland andra i Flygvapnet, men med mandat att hantera alla uppdrag, uppgifter och direktiv som ställs till Flygvapnet samt därigenom inrikta, leda och följa upp Flygvapnet och dess verksamhet. Flygstaben leds av Chefen Flygstaben (C FS) och innehåller organisatoriskt ett antal avdelningar och sektioner
Om befattningen
Tjänsten ligger under A2X (Säkerhetssektionen) som bedriver Flygstabens säkerhetstjänst under säkerhetschefens ledning. Din uppgift är att tjänstgöra som säkerhetshandläggare för personsäkerhetsfrågor med fokus på Flygvapnets högre ledning och andra personella skyddsvärden inom Flygvapnet. Arbetsuppgifterna är varierande med goda möjligheter att nyttja dina erfarenheter och kompetenser för att ge bäst möjliga effekt.
I tjänsten kommer du representera Flygstabens säkerhetstjänst i möten med andra organisationsenheter inom Försvarsmakten, andra myndigheter samt mot Försvarsindustrin.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Tjänstgöra som säkerhetshandläggare för personsäkerhetsfrågor med fokus på Flygvapnets högre ledning och andra personella skyddsvärden inom Flygvapnet.
• Svara för planering, beredning och utvärdering av personsäkerhetsåtgärder samt koordinering med interna aktörer i FM samt övriga externa aktörer avseende resor, besök, evenemang, övningar, operationer och övrig verksamhet för Flygvapnets högre ledning.
• Metod- och funktionsutveckling inom personsäkerhetsområdet i Flygvapnet.
• Stödja vid produktion av underrättelse- och säkerhetshotbedömande i fred, kris och krig avseende personsäkerhetsfrågor.
• Företräda sektionen vid samverkansmöten inom och utanför Försvarsmakten samt med andra aktörer inom personsäkerhetsområdet.
• Samordna och utbilda inom personsäkerhetsområdet.
• Nära samordning med FVC chefsstödsgrupp och handläggare internationella relationer.
• Delta i underrättelse- och säkerhetssektionens övriga verksamhet.
Kvalifikationer
• Genomförd utbildning med examen på högskole-/universitet inom tillämpbart område (polisutbildning, krigs-, statsvetenskap eller motsv.)
• Diplomerad/auktoriserad utbildning inom säkerhetsskydd och/eller personsäkerhetsområdet.
• Erfarenhet från polisiär, rättsvårdande, säkerhetsföretag, underrättelse- och/eller säkerhetstjänstområdet.
• God förmåga att uttryck sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Minst 10 års erfarenhet av operativt personskyddsarbete.
• Erfarenhet av internationellt personskydds-/personsäkerhetsarbete.
• Erfarenhet av utbildningsfunktion/instruktör inom personskydd och/eller personsäkerhet.
• Erfarenhet av processledning inom personsäkerhetsområdet.
• Lägst B-körkort Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga men som även kan arbeta självständigt och ta egna initiativ till att driva arbetet framåt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av Försvarsmakten sedan tidigare då arbetet stundtals behöver en militär grundförståelse. Arbetstempot är tidvis högt, och du måste kunna hantera flera uppgifter parallellt, vilket då också innebär att du är flexibel stresstålig och trivs när det händer mycket på arbetsplatsen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet från ledningsfunktion inom personskyddsarbete.
• Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på ytterligare ett eller flera världsspråk.
• Genomförd värnplikt eller motsvarande utbildning
• Färdighet att arbeta med FM ledningsstödsystem
• Kunskaper och erfarenheter avseende Flygvapnets egna förband och dess förmågor
• Tjänstgöring i underrättelse/säkerhetsbefattning inom Försvarsmakten eller vid andra myndigheter.

Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i 12 månader. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: 60%
Arbetsort: Uppsala
Nivå: Civil befattning
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Tony Stålnäbb, nås via växeln: 08-788 75 00
Fackliga företrädare
OFR/O - Lars-Olof Wretling
OFR/S - Caroline Nilsson
SACO - Johan Nyström
SEKO - Jan Salomonsson
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-03 Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
