Säkerhetshandläggare
Försvarsmakten / Säkerhetsjobb / Ronneby Visa alla säkerhetsjobb i Ronneby
2025-09-26
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Ronneby
, Karlskrona
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Lessebo
eller i hela Sverige
Blekinge flygflottilj söker säkerhetshandläggare till flottiljstaben, A2
Vi söker dig som vill arbeta som säkerhetshandläggare på Underrättelse- och säkerhetsavdelningen (A2) vid F 17 Blekinge flygflottilj. Säkerhetstjänsten är ett brett område som bjuder på varierande och utvecklande arbetsuppgifter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som säkerhetshandläggare kommer du att handlägga och administrera olika uppgifter inom området säkerhetsskyddstjänst såsom besökshantering, säkerhetsrapportering, förvaringsbestämmelser, säkerhetsskyddsplanering samt övrigt ingående i funktionen säkerhetstjänst.
Att stödja säkerhetschefen i arbetet med säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsskyddsplaner, säkerhetskontroller, säkerhetsutbildningar, säkerhetsprövningar, administration av tillträdesskydd, samt att stödja avdelningschefen vad avser övrig administration och stabstjänst ingår också i arbetsuppgifterna.
Arbetsuppgifterna genomförs dels i grupp, dels självständigt och under eget ansvar.Publiceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
• Gymnasieexamen med godkända slutbetyg
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska
• God datorvana med goda kunskaper i MS Office-paketet
• B-körkort (manuell växellåda)
Meriterande:
• Erfarenhet från arbete i Försvarsmakten, Polisen, Tullen, Kustbevakningen eller annan statlig myndighet som bedriver säkerhetskänslig verksamhet
• Erfarenhet av arbete i säkerhetstjänst, nationellt och internationellt
• Grundläggande kunskap i Försvarsmaktens lednings- och informationssystem samt erfarenhet av arbete i IS UNDSÄK
• Utbildad säkerhetshandläggare (KHS) vid FM UndSäkC eller motsvarande civil säkerhetsutbildning
• SignalskyddschefsutbildningDina personliga egenskaper
Som person är du ansvarstagande, noggrann, analytisk, flexibel, självständig, lojal och
stresstålig. För oss är det viktigt att du är social, lyhörd och har god samarbetsförmåga, både inom arbetsgruppen och mot våra uppdragsgivare. Du ser utmaningar där andra ser problem, du bemöter invändningar och ifrågasättande på ett sakligt sätt och är bekväm i rollen att ta de svåra samtalen. En del av arbetet innebär utbildning av personal på olika nivåer och det är
därför viktigt att du känner dig trygg i utbildarrollen.
Tjänsten innebär resor både inom och utom Sverige samt deltagande i övningar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Övrig information:
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar 6 månaders provanställning.
Anställningsform: Civil
Arbetsort: Ronneby.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och förutsätter en godkänd säkerhetsprövning
Lönesättning sker i enlighet med FM lönestruktur och lokal lönemålbild, eventuellt löneanspråk anges i ansökan.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om tjänsten: Säkerhetschef Karl-Gustav Hjortskull eller Chef flottiljstaben A2 Martin Abramsson. Båda nås via FM växel tfn: 08-788 75 00.
Fackliga företrädare:
Hans Bergvall, OFR/O, tfn: 070-949 06 08, Peter Bohnsack, OFR/S, tfn: 070-857 40 06, Jan-Anders Nilsson, SEKO, tfn: 073-422 23 40, Chatrine Larsson, SACO, tfn: 070-661 84 37Så ansöker du
Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev där du beskriver dig själv och motiverar
varför just du är lämpad för denna befattning. Välkommen med din ansökan senast 2025-10-10.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Blekinge flygflottilj utbildar tre krigsförband; två stridsflygdivisioner med Jas 39 Gripen och ett basförband. Stridsflygdivisionerna utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Basförbandet är det största krigsförbandet som innehåller allt som behövs för att få Gripenplanen i luften. Det handlar bland annat om underhåll av flygmaskinerna, skydd av basen, logistik och drift av flygplatsen. På flottiljen utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9528836