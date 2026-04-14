Säkerhetsassistent till Rättspsykiatrin
Skaraborgs Sjukhus - där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg - och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Är du intresserad av och kan se utmaningen i att arbeta med och planera en långsiktig vård som leder till att patienten kan återgå till ett gott liv i samhället igen? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-04-14Om företaget
Rättspsykiatriska enheten på Skaraborgs Sjukhus i Falköping är en säkerhetsklass 2 med 24 vårdplatser för personer dömda till vård enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård. Det finns också ett öppenvårdsteam som följer upp patienter som inte längre behöver heldygnsvård men fortfarande har behov av stöd.
Hos oss arbetar omkring 90 medarbetare - allt från skötare, sjuksköterskor, läkare och psykologer till arbetsterapeuter, kuratorer, aktivitetspedagoger och behandlingsassistenter. Under hösten utökades verksamheten med 9 vårdplatser i säkerhetsklass 3. Vi är en verksamhet i utveckling.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss blir du en viktig del av ett engagerat och tvärprofessionellt team som jobbar tätt tillsammans. Vi arbetar för att ge våra patienter bästa möjliga vård och stöd.
Här erbjuds du handledning, möjlighet till kompetensutveckling och en arbetsmiljö där vi stöttar varandra och delar med oss av kunskap och erfarenheter. Vi har moderna lokaler som är utformade för att skapa en trygg och läkande miljö för patienterna och en god arbetsmiljö för dig som personal.
Om jobbet
Som säkerhetsassistent kommer du att ha din arbetsplats i receptionen som också är vårt säkerhetsnav med ansvar för det överordnade säkerhetssystemet. Detta omfattar bland annat entré- och passagekontroll, kameraövervakning, överfallslarm, områdeslarm, brandlarm med mera.
I arbetet ingår receptionstjänst, det vill säga att du kommer att vara ansiktet utåt och ta emot besökare. Receptionen är bemannad dygnet runt.
Vem är du?
Du som söker har gymnasieutbildning och god IT-kunskap. Du har hög simultankapacitet samt god förmåga att prioritera och hantera flera händelser samtidigt. Du är stresstålig och trygg i krävande situationer samt har en god samarbetsförmåga.
Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har utbildning inom hälso- och sjukvård och/eller erfarenhet av allmän inpasseringskontroll samt vana av att hantera kabinettröntgenutrustning.
Som person är du socialt kompetent, stabil, noggrann, lösningsorienterad och har hög servicekänsla. Du har även lätt för att samarbeta och du styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i arbetet. Du behöver ha ett bra färgseende och god hörsel.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och du skall ha intresse av att arbeta med rättspsykiatriska patienter och deras specifika behov.Övrig information
Vi strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskap och personlighet berikar verksamheten. Vid tillsättning inom psykiatrin begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan hanteras av arbetsgivaren.
Vi kallar till intervju löpande under rekryteringsprocessen - så vänta inte med din ansökan!
