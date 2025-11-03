Säkerhetsarkitekter till Bankgirot
2025-11-03
Bankgirot är en samhällsbärande funktion som spelar en central roll i den stundande transformationen av den svenska betalmarknaden.
I över 60 år har Bankgirot levererat säkra betalningar och innovativa finansiella tjänster på den svenska betalmarknaden.
Vill du vara med och säkerställa att den ekonomiska vardagen fungerar för 8 miljoner privatpersoner och omkring 900 000 företag och organisationer? Nu har du möjlighet att axla rollen som Säkerhetsarkitekt och göra avtryck i utvecklingen av framtidens betalinfrastruktur.
Nyligen fick Bankgirot uppdraget att ta fram framtidens betalinfrastruktur och utvecklar en tjänst för betalningar baserat på nordiskt standardformat. Detta kommer att ske stegvis under några år. Du kommer därmed in i en spännande uppbyggnads- och utvecklingsfas med alla möjligheter att påverka vägen framåt.
Är du en av Bankgirots nya Säkerhetsarkitekter?
Vi söker två erfarna Säkerhetsarkitekter
• en med fokus på det strategiska och långsiktiga arbetet med att modellera, bygga och förvalta säkerhetsarkitekturen
• en med fokus på det operativa och tekniska arbetet med implementationer, design och dokumentation.
Båda rollerna är lika seniora och kräver minst fem års erfarenhet av säkerhetsarkitektur.
Strategisk Säkerhetsarkitekt
I denna roll arbetar du långsiktigt med att modellera, bygga och förvalta säkerhetsarkitekturen. Du ansvarar för ramverk, strukturer och modeller och säkerställer att de kontinuerligt utvecklas i takt med verksamhetens behov. Rollen innebär nära samverkan med arkitekturråd och ledning för att förankra beslut och bidra till organisationens strategiska inriktning.
Exempel på arbetsuppgifter
• Utveckla och förvalta ramverk och modeller för säkerhetsarkitekturen
• Säkerställa att styrande principer och riktlinjer följs och att arkitekturell dokumentation över säkerhetsåtgärder och säkerhetslösningar tas fram i enlighet med Bankgirots gällande instruktioner och överensstämmer med styrande principer för informationssäkerhet
• Leda och samordna arkitekturella forum och beslut
• Bidra med långsiktiga planer och strategiska vägval inom säkerhetsområdet
• Samordna att styrande arkitekturella principer för säkerhet följs i organisationens samtida program, projekt och initiativ
• Säkerställa att organisationen har rätt säkerhetsåtgärder för verksamhetens syfte
• Omsätta hotbilder, genom riskhantering till säkerhetsåtgärder samt omsätta säkerhetskrav till hållbara säkerhetsåtgärder. Hotmodellering, riskanalys och design av säkerhetskontroller
Operativ Säkerhetsarkitekt
I denna roll arbetar du mer hands-on och är en nyckelperson i att ta fram designdokument, tekniska implementationer och lösningsbeskrivningar. Du stödjer verksamheten i övergången till nya säkerhetslösningar och bidrar till ett effektivt genomförande av initiativ och projekt.
Exempel på arbetsuppgifter
• Arbeta operativt med tekniska implementationer och design i projekt
• Leda arbetet med framtagande av arkitekturella beskrivningar och lösningsbeskrivningar
• Leda och ansvara för arkitekturell samverkan i säkerhetsfrågor med leverantörer samt vara delaktig i arkitekturella forum
• Bidra till utveckling och förbättring av rutiner, processer och kontroller
• Delta i arkitekturella forum och samarbeta med leverantörer i tekniska säkerhetsfrågor
Som Säkerhetsarkitekt kommer du vara del av ett team med arkitekter och ansvariga för den dagliga verksamheten och IT-leveransen på Bankgirot.
Båda rollerna innebär mycket hands-on arbete och oavsett roll kommer du själv ansvara för att utveckla strukturer, modeller och dokumentation.
Placeringsort är Stockholm, på Bankgirots kontor i Liljeholmen med möjlighet till viss del arbete på distans.
Är det här du?
• Djup kompetens gällande IT-arkitektur, säkerhet och styrning av säkerhetsförmågor
• Förmåga att omsätta hotbilder, genom riskhantering till säkerhetsåtgärder samt omsätta säkerhetskrav till hållbara säkerhetsåtgärder
• Kunskap om processmodeller, arkitektur modeller och säkerhetsmodeller
• Erfarenhet och kunskap om relevanta arkitektur- och säkerhetsrelaterade lagar, förordningar, standarder och ramverk
• Förmåga att leda workshops med både verksamhets- och IT-experter som deltagare
• Erfarenhet av modelleringsverktyg som SPARX Enterprise Architect eller motsvarande verktyg
• Har en förmåga att förstå och relatera till organisationens syfte, mål och strategier samt vid behov, identifiera, definiera och föreslå förändringar
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper i rekryteringen. Vi söker dig som är förändringsbenägen, en naturlig lagspelare, är lyhörd och duktig på att bygga relationer och förtroende. Du har ett genuint teknikintresse och agerar proaktivt och långsiktigt.
Är du redo för nästa steg i karriären?
Ansök idag och ange gärna vilken roll du brinner mest för!
Vad erbjuder vi
På Bankgirot blir du en del i ett företag med en viktig och central roll i betal-Sverige. Förutom en intressant roll där du får möjlighet att skydda den svenska finansiella infrastrukturen erbjuder vi dig bra anställningsvillkor, personalförmåner och flexibel tjänstgöringsplats.
Hos Bankgirot är trivseln och lojaliteten till uppdraget hög. Det är en stabil och mycket trevlig organisation som erbjuder fantastiska möjligheter till utveckling av såväl dig själv som samhället i stort.
Process samt tidplan
I denna rekrytering samarbetar Bankgirot med eData Solutions AB. För mer information om tjänsten och rekryteringsprocess, vänligen kontakta Daniel Ruja på daniel@edata.se
Vänligen ansök snarast, dock senast 14 november 2025. Urval samt intervjuer med kvalificerade sökande sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan.
Övrigt
Denna anställning hos Bankgirot kommer att vara placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras i samband med anställning i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Om Bankgirot
Bankgirot är ett svenskt clearinghus och teknikbolag med över 60 års erfarenhet av att leverera finansiell infrastruktur till banker. I samverkan med betalsektorn ser vi till att privatpersoner och företag enkelt kan göra överföringar och betalningar. Bankgirot säkerställer att det nuvarande betalsystemet fungerar felfritt, samtidigt som vi utvecklar framtidssäkrade lösningar. Vi säkrar och utvecklar Sveriges betalningar. Läs mer på www.bankgirot.se. Ersättning
