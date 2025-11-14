Säkerhetsansvarig och IT-samordnare
Sparbanken Bergslagen AB / Supportteknikerjobb / Hedemora Visa alla supportteknikerjobb i Hedemora
2025-11-14
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sparbanken Bergslagen AB i Hedemora
, Lindesberg
, Nora
eller i hela Sverige
Säkerhetsansvarig med IT-kompetens till Sparbanken Bergslagen
Sparbanken Bergslagens verksamhet bedrivs genom sju kontor där de största ligger i Hedemora, Lindesberg och Nora. Affärsvolymen uppgår till 44 miljarder kronor och antalet anställda är ca 105. Vi är marknadsledande i vårt verksamhetsområde och erbjuder storbankens alla tjänster tillsammans med den lilla bankens personligare service. Vår samhällsnytta, och att våra ägarstiftelser gillar att ge tillbaka till samhället, skapar stolthet hos våra kunder och medarbetare.
Sparbanken Bergslagen söker nu en nyfiken och driven Säkerhetsansvarig tillika IT-samordnare - en IT-doer som även vill utveckla och ansvara för bankens säkerhetsarbete. Låter det som du? Sök då tjänsten hos oss!
Om rollen
Som Säkerhetsansvarig och IT-samordnare arbetar du inom enheten Intern kontroll och du har det övergripande ansvaret för bankens fysiska säkerhetsarbete och samordningen av IT-relaterade teknikfrågor. Rollen består i huvudsak av praktiska och samordnande arbetsuppgifter inom fysisk säkerhet och IT men du kommer även till viss del arbeta med att utveckla och följa upp rutiner och instruktioner inom området. Uppdraget förutsätter att du aktivt håller dig uppdaterad om olika typer av hot, oegentligheter och brottsliga handlingar som kan uppstå i samhället och i bank- och finansbranschen. I rollen arbetar du proaktivt men även reaktivt vid behov. Du är en långsiktig och ansvarstagande "doer", kunskapspartner samt vägvisare inom området för hela banken.
Exempel på ansvarsområden och arbetsuppgifter:
Utveckla och följa upp strategier och rutiner för att säkerställa bankens fysiska säkerhet, ex. personskydd
Ansvara för systematiskt brandskyddsarbete (SBA), uppdatera utrymningsplaner och genomföra brandgenomgångar
Ansvara för IT-utrustning i bankgemensamma utrymmen, koordinera nätverkshantering samt inköp av IT-utrustning m.m.
Hantera och följa upp bankens systembehörigheter
Ha beredskap för att snabbt kunna hantera och minimera skador vid säkerhetsrelaterade incidenter
Samverkan med, och leverantörsstyrning av väktarbolag, högsäkerhetscentral samt övriga leverantörer inom säkerhetsområdet
Myndighetssamverkan och kontaktperson för utvalda myndigheter
Om dig
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du behöver ha ett stort intresse för IT och säkerhet, både praktiskt och teoretiskt, samt viljan att ständigt utvecklas inom området. Du har ett naturligt säkerhetstänk i allt du gör och har en strukturerad arbetsstil samt fullföljer uppgifter med noggrannhet och ansvarskänsla. Du är serviceinriktad och för dig är det viktigt att vara ute i verksamheten där det händer och du får energi av att skapa hållbara lösningar och se till så att saker fungerar - varje dag. Du trivs i en roll där du får samverka med många olika delar av organisationen, har förmågan att lyssna och förstå bankens verksamhet, behov och utmaningar och du delar gärna med dig av din kunskap inom området.
I den här tjänsten behövs:
Några års erfarenhet av arbete inom fysisk säkerhet eller IT-samordning
En drivkraft och intresse av att utveckla kompetensen inom området
Integritet och uthållighet vid uppföljning av identifierade behov
God kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska
B-körkort
Tidigare bankerfarenhet eller utbildning inom säkerhet och/eller IT är meriterande.
Om Sparbanken Bergslagen
Sparbanken Bergslagen skiljer sig från en vanlig bank på många sätt. Som sparbank har vi inte några aktieägare som kräver utdelning. Vårt överskott återinvesterar vi i vårt verksamhetsområde. För oss är det självklart att ta ansvar och bidra till det lokala samhällslivet i form av stöd via vår samhällsnytta. På så sätt fortsätter vi att vara en katalysator för den lokala tillväxten.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats med goda möjligheter att utvecklas samtidigt som du får chansen att göra skillnad och skapa värden för såväl våra kunder som dig själv, banken och våra ägare. Här kan ditt engagemang berika hela Bergslagen, såväl direkt som på sikt. Vi arbetar med ett decentraliserat arbetssätt där beslutsvägarna är korta och som innebär tydliga mandat, befogenheter och ansvar. Som anställd i Sparbanken Bergslagen får du också ta del av våra fina personalförmåner som stöttar både ditt arbetsliv och din fritid. Publiceringsdatum2025-11-14Så ansöker du
Det är totalt en ledig tjänst som Säkerhetsansvarig och IT-samordnare. Placeringsort är Hedemora eller Lindesberg och bestäms i samråd med den sökande.
Bakgrundskontroll kommer att göras innan anställning. Personlighetstester kan även förekomma som en del av rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 3 december 2025 via Varbi rekryteringssystem.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Därför är du varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparbanken Bergslagen AB
(org.nr 516406-1185)
776 28 HEDEMORA Arbetsplats
Lindesberg Eller Hedemora Kontakt
Chef Intern kontroll
Josefin Alf 0581-88043 Jobbnummer
9605849