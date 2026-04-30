Säkerhetsansvarig
Vill du arbeta i en nyckelroll där du bidrar till att skydda samhällsviktig infrastruktur. Hos oss får du ett helhetsansvar för säkerhetsområdet och försäkringsfrågor inom affärsområdet och arbetar med att utveckla, driva och följa upp ett proaktivt säkerhetsarbete.
Din roll
Som säkerhetsansvarig kommer du att ansvara för och driva affärsområdets säkerhetsarbete, med fokus på att säkerställa regelefterlevnad, utveckla strukturer och arbeta proaktivt med risker, hot och incidenter. I tjänsten ingår även rollen som försäkringssamordnare för affärsområdet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för affärsområdets regelefterlevnad inom lagstiftning inom säkerhetsskydd samt utforma och implementera policys, riktlinjer och instruktioner
Driva och utveckla affärsområdets säkerhetsarbete, inklusive riskanalyser, kontroller och uppföljning av säkerhetsskyddsåtgärder
Planera och genomföra utbildningsinsatser samt säkerställa ett proaktivt och medvetet säkerhetsarbete i verksamheten
Samordna och säkerställa efterlevnad av koncerngemensamma processer samt representera affärsområdet i säkerhetsfrågor
Följa upp, rapportera och stödja verksamheten i säkerhetsrelaterade frågor, inklusive incidenter, hotbilder och registerkontroller
Därutöver ingår att ge stöd till verksamheten i försäkringsärenden samt att, tillsammans med ansvariga roller inom affärsområdet och externa försäkringsmedlare, arbeta med egendoms-, avbrotts- och ansvarsförsäkringar.
Vi söker dig
Som har flerårig erfarenhet av att arbeta med säkerhetsfrågor, exempelvis inom säkerhetsskydd, riskhantering eller säkerhetsarbete i en större organisation. Har du även relevant eftergymnasial utbildning inom säkerhet, samhällsskydd eller liknande så är det meriterande.
För att trivas i rollen ska du tycka om att arbeta strukturerat och driva frågor framåt i en komplex verksamhet. Du har en god analytisk förmåga och kan omsätta risker och krav till konkreta åtgärder i verksamheten. Vidare så ser vi att du är relationsskapande och har lätt för att samarbeta och skapa förtroende i organisationen.
B-körkort och god datorvana är ett krav liksom goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Erfarenhet och kunskap inom försäkringsfrågor är meriterande. För rollen är det även meriterande med erfarenhet av arbete i en större organisation eller koncernstruktur.
Det här är vi, dina kollegor
HMS består av 10 engagerade och positiva medarbetare som tillsammans, inom våra olika specialistområden, stöttar hela AO Kraft & Värme. Hos oss är HMS en självklar och viktig del av allt vi gör inom verksamheten.
Nu söker vi dig som vill bli vår nya Säkerhetsansvariga och få möjligheten att vara med och påverka, samarbeta brett med hela koncernen i säkerhetsfrågor och bidra till ett arbete som verkligen gör skillnad.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en trygg anställning med bra arbetsvillkor. Vi tror på balans mellan jobb och fritid. Du har alltid möjlighet att utvecklas och bygga karriär inom företaget. Tillsammans med dina kollegor blir du en del av vår förändringsresa för att minska utsläpp av fossil koldioxid. Vi gör Mälardalen till en region dit människor vill flytta, leva och verka. Idag och imorgon.Publiceringsdatum2026-04-30Övrig information
Mälarenergi är en samhällsviktig verksamhet, därmed kan vissa av våra tjänster vara säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
På Mälarenergi finns många yrkesgrupper och flera fackförbund representerade. Har du frågor kan du kontakta våra fackliga representanter http://www.malarenergi.se/om-malarenergi/jobba-hos-oss/#fackligarepresentanter
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Mälarenergi utgör en vital del av samhället genom att leverera grundläggande funktioner som energi-, vatten- och bredbandslösningar. Genom att tillhandahålla viktiga och innovativa erbjudanden kan vi möjliggöra ett levande samhälle och blomstrande näringsliv. Just nu står vi inför vår största utmaning någonsin, att anpassa verksamheten så att vi kan lämna efter oss en hållbar värld till framtida generationer. Senast 2035 ska vi leverera energi med noll utsläpp av fossil koldioxid. Var med oss på Resan mot noll! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälarenergi AB
https://www.malarenergi.se
721 30 VÄSTERÅS
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef Strategi & Utveckling HMS
Malin Söderlund-Morberg Malin.Soderlund-Morberg@malarenergi.se 073-940 54 52
