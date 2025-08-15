Säkerhetsansvarig
2025-08-15
Drivs du av att arbeta med samordning, utveckling och implementering av rutiner och inte minst frågor inom krisberedskap, allt för att skapa trygga miljöer? Då är tjänsten som säkerhetsansvarig rätt för dig!
Vi söker en säkerhetsansvarig med uppdrag att samordna högskolans säkerhetsarbete inom områdena informationssäkerhet, personalsäkerhet, fysisk säkerhet (inklusive lås och larm samt SBA) samt krisberedskap- och kontinuitetshantering. Allt för att skapa en trygg, säker och hållbar miljö för dem som vistas i vår verksamhet och våra lokaler!
Din arbetsdag som säkerhetsansvarig
Som säkerhetsansvarig blir du en del av en öppen, modig och ansvarsfull verksamhet. Din insats kommer att ha direkt påverkan på högskolans förmåga att förebygga och hantera såväl förutsägbara som oförutsägbara kris- och säkerhetsrelaterade händelser. I uppdraget som säkerhetsansvarig ansvarar du för, och har mandat att, samordna, organisera och utveckla lärosätets säkerhetsarbete.
Arbetet är både operativt och strategiskt. Syftet är att skapa effektiva rutiner och arbetssätt som säkerställer en trygg och väl fungerande säkerhetsorganisation med en ökad medvetenhet kring risker. Tyngdpunkten i uppdraget ligger för närvarande inom fysisk säkerhet vilket innebär skalskydd och systematiskt brandskyddsarbete samt krisberedskap.
Du fungerar även som ett viktigt stöd för verksamheten och bidrar med specialistkompetens i både dagliga frågor såväl som långsiktiga initiativ, hantering och utveckling av avtal och leverantörsdialoger kring säkerhetsfrågor. Administrativa arbetsuppgifter såsom hanteringen av styrdokument och policyer samt arbeta fram och förankra handlings- och utbildningsplaner inom området. Systemförvaltning av ett antal system ingår.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
• Samordna lärosätets säkerhetsarbete.
• Strukturera och implementera arbetssätt och rutiner kring fysisk säkerhet.
• Ansvara för det systematiska brandskyddsarbetet.
• Ansvara för och följa upp avtal med leverantörer.
• Fungera som kompetensstöd för verksamheten i frågor rörande säkerhet.
• Hantera incidenter och följa upp efterlevnad av säkerhetsrutiner.
• Delta som representant i interna och externa samverkansforum/nätverk.
Du är inte ensam i arbetet utan samarbetar med många funktioner inom hela högskolans verksamhet. Resurser och kompetens inom informationssäkerhet, personalsäkerhet och fysisk säkerhet finns på olika avdelningar i det gemensamma verksamhetsstödet på lärosätet. Till din direkta hjälp har du två medarbetare i ditt team. I uppdraget som säkerhetsansvarig rapporterar du direkt till högskoledirektör och du deltar i högskoledirektörens ledningsråd.
Är du personen vi söker?
Vi söker dig som motiveras av att ta ägarskap, hitta effektiva lösningar och driva frågor i mål. Uppdraget ställer höga krav på självständigt arbete med förmåga att driva framåt såväl operativt som strategiskt. Du ska ha en mycket god förmåga att lösa problem, dvs att snabbt analysera situationer och utveckla effektiva lösningar. Som säkerhetsansvarig måste du har förmåga att leda team och implementera strategier på alla nivåer i organisationen samt att förklara komplexa säkerhetsfrågor på ett tydligt sätt för personal och ledning, därav är både ledarskapsförmåga och en god kommunikativ förmåga förutsättningar. Du kommer också ha många kontaktytor, både internt och externt, så det är viktigt att du inte bara gillar att samarbeta och samverka, utan har en vilja att göra det - på absolut bästa sätt.
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom risk, säkerhet och krishantering eller motsvarande område som arbetsgivaren bedömer är relevant.
• Flerårig erfarenhet från en liknande roll där du arbetat brett och förebyggande med säkerhetsfrågor
• Erfarenhet av arbete med krisberedskap.
• Erfarenhet av operativ arbete och ansvar för fysisk säkerhet.
• Ledarskapserfarenhet.
• Kan tala och skriva mycket väl på svenska och engelska.
Meriterande för uppdrag är om du har:
• Arbetslivserfarenhet motsvarande den som efterfrågas från ett lärosäte/myndighet.
• Arbetslivserfarenhet av att jobba direkt mot högsta ledning i frågor gällande säkerhet.
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun och arbete förekommer även i Borlänge.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2025-09-07.
Din ansökan ska innehålla CV samt betygshandlingar.
Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.
På Högskolan Dalarna är du med och skapar framtiden. Vårt uppdrag är att utbilda och forska kring aktuella frågor. I nära samarbete med näringsliv och omgivande samhället skapar vi spännande möjligheter och erfarenheter för både studenter och medarbetare. Vi är en akademisk miljö som bygger på öppenhet, mod och ansvar och för oss är våra medarbetares kompetens och kreativitet viktig. Högskolan Dalarna är en högskola med två campus som lockar studenter och forskare från hela världen. Hos oss studerar ca 17 500 studenter och vi är ca 750 anställda. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Dalarna
(org.nr 202100-2908) Kontakt
Högskoledirektör
Högskoledirektör
Katarina Hedlund Johansson kjh@du.se +46 (0)23-77 80 00
9459524