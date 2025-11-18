Säkerhetsadministratör
2025-11-18
Säkerhetsavdelningen stödjer Trafikförvaltningen och SL AB i säkerhetsfrågor på olika nivå.
Säkerhetsadministratör är en omväxlande roll som kommer att stödja avdelningen med administration av system, handlingar, säkerhetsrutiner och andra säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter.
Hos oss på trafikförvaltningen får du jobba med starka varumärken som SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänst i Region Stockholm och Spårvägsmuseet.
Tillsammans ansvarar vi för halva Sveriges kollektivtrafik och vi har höga ambitioner. Vi utvecklar en av världens mest hållbara och attraktiva kollektivtrafik. Och vi jobbar dagligen med att minska vår miljöpåverkan, öka social hållbarhet och ansvarfullt förvalta våra gemensamma medel. Utan oss stannar Stockholm.
Om rollen
I rollen kommer du bland annat att:
Utföra och underlätta löpande administrativt arbete för sektionen
Hantera verksamhetsnära frågor och problem kopplat till administration och ärendehantering, med förmåga att prioritera vid akuta ärenden
Bidra till att effektivisera sektionens leveranser inom säkerhetsområdet
Ta ansvar för att utveckla och förbättra administrativa rutiner och arbetssätt
Planera och genomföra onboarding och offboarding enligt fastställda rutiner
Hålla avdelningens intranätsidor uppdaterade
Samverka med regionledningskontoret i säkerhetsskyddsfrågor av administrativ karaktär
För att trivas och lyckas i rollen behöver du:
Du är en person med stark struktur och tydlig förmåga att skapa ordning även i komplexa situationer. Din lösningsorienterade inställning gör att du snabbt identifierar problem och hittar praktiska, hållbara lösningar. Du arbetar effektivt och har ett välutvecklat säkerhetstänk, vilket innebär att du alltid beaktar risker och följer etablerade rutiner för att skapa trygghet och kvalitet i arbetet.
Du har lätt för att samarbeta över olika delområden och funktioner, och du bygger goda relationer genom tydlig kommunikation och respekt för andras kompetenser. Du är van att prioritera och hantera verksamhetsnära frågor med hög integritet, vilket gör att du kan fatta beslut som är både strategiskt riktiga och etiskt förankrade. Din förmåga att hålla fokus under press och samtidigt se helheten gör dig till en stabil och pålitlig resurs i organisationen.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning
Flerårig erfarenhet av en samordnande/koordinerande tjänst som innefattar administrativt och operativt stöd
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift i svenska språket
Vana att hantera Excel och Word
Meriterande:
Kunskap om säkerhetsskydd
Utbildning inom säkerhetsområdet
Det här erbjuder vi dig
På trafikförvaltningen har du möjlighet att växa och utvecklas för ett helt yrkesliv. Samtidigt som du jobbar i ett lag och i en organisation med stor bredd kan du få individuell utveckling. Det finns stora möjligheter att röra sig mellan olika roller och uppgifter. Du har utrymme att forma din egen karriärväg och stärka både din personliga och professionella utveckling i en spännande och varierad miljö!
Vi är en välkomnande och öppen arbetsplats där vi stöttar och hjälper varandra. Vi vet att nyckeln för att vi ska klara vårt uppdrag - är medarbetare som trivs, mår bra och kan utvecklas på jobbet. Därför lägger vi stor vikt vid att säkerställa hållbarhet i vårt arbetssätt, bland annat genom att erbjuda flexibilitet i vardagen och hybridarbete när möjlighet finns.
Årligen erbjuds hälsoundersökning och friskvårdsbidrag på 5 000 kr. Hälsospåret, vår friskvårdssatsning, innehåller en rad olika hälsofrämjande aktiviteter. SL-kort är en annan uppskattad förmån hos oss. Läs mer om våra förmåner här.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker med CV via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökan via e-post. För att säkra objektiva bedömningar använder vi tester i samband med urval. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Johan Gyllenstierna, tfn 08-123 314 99. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Charlotte Sujeebun Olofsson, tfn 08 - 123 332 22.
Ansök redan i dag eftersom intervjuer kan ske löpande. Sista ansökningsdag är 16 december. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Grundutredning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas. Vissa tjänster ställer krav på svenskt medborgarskap samt omfattas av en säkerhetsprövningsintervju med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Provanställning kan komma att tillämpas och eventuella arbetsprov kan bli aktuella för tjänsten.
För mer information om hur det är att jobba hos oss, besök vår karriärsida. Du hittar oss också på LinkedIn.
Vi är stolta samhällsutvecklare. Med kompetens och engagemang tar vi Stockholm och kollektivtrafiken framåt. Vi ansvarar för SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och Spårvägsmuseet och tillsammans utvecklar vi en trygg, attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik för nära 900 000 resenärer. Följ med oss på resan!
