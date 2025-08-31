Säkerhets- och beredskapssamordnare
2025-08-31
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ansvarar för hela utbildningskedjan - från förskola till vuxenutbildning - samt ungdomsgårdar och arbetsmarknadsinsatser.
Vi arbetar för att skapa en trygg, lärande och inkluderande miljö för barn, unga och vuxna. För att stärka vårt arbete med trygghet, säkerhet och beredskap söker vi nu en engagerad och driven säkerhets- och beredskapssamordnare.Publiceringsdatum2025-08-31Arbetsuppgifter
I denna roll ansvarar du för att samordna och utveckla det systematiska säkerhets- och beredskapsarbetet inom förvaltningen. Du blir ett stöd till skolchefer, skolledare och chefer i arbetet med att förebygga och hantera incidenter, hot, kriser och andra händelser som kan påverka tryggheten i våra verksamheter.
Du arbetar både strategiskt och operativt med att säkerställa att förvaltningen har en god
krisberedskap och att våra rutiner, planer och riskbedömningar är aktuella och väl förankrade i verksamheten. Du har också en viktig roll i samverkan - både internt inom Region Gotland och externt med till exempel räddningstjänst, polis och andra aktörer.Arbetsuppgifter
Samordna, utveckla och följa upp förvaltningens säkerhets- och beredskapsarbete.
Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt ta fram beredskapsplaner och handlingsplaner.
Stötta skolor och verksamheter i det förebyggande trygghetsarbetet.
Hålla i utbildningar, workshops och övningar inom krisberedskap och säkerhet.
Följa upp incidenter och avvikelser samt bidra till utredningar och förbättringsåtgärder.
Delta i samverkan inom Region Gotlands övergripande säkerhets- och beredskapsarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom säkerhet, riskhantering, samhällsskydd och krisberedskap, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt och relevant för uppdraget.
Du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift, samt god datorvana, inklusive arbete i dokumenthanteringssystem och digitala säkerhetsverktyg. Du är svensk medborgare eftersom tjänsten kan komma att hamna i säkerhetsklass, och du har B-körkort. Du har erfarenhet av arbete med säkerhet och/eller krisberedskap, gärna inom offentlig sektor, och god kunskap om relevant lagstiftning såsom lagen om skydd mot olyckor (LSO), lagen om extraordinära händelser (LEH), dataskyddsförordningen (GDPR) och arbetsmiljölagen. Du har erfarenhet av att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, av inrymnings- och utrymningsplaner, av att hålla föredragningar och genomföra utbildningar, samt av att ta fram och implementera förebyggande åtgärder och handlingsplaner i skolverksamhet.
Det är meriterande om du har utbildning i PDV och erfarenhet från en liknande roll inom utbildningssektorn eller barn- och ungdomsverksamhet. Det är också en fördel om du har lett eller deltagit i krisledningsgrupp eller stab, samt har erfarenhet av att leda krisövningar eller utbildningsinsatser. Kunskap inom informationssäkerhet och digital krisberedskap är värdefullt, liksom erfarenhet av att arbeta med skydd av barn och unga ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv. Du har gärna kunskap om hot- och våldsprevention i skolmiljö samt fysisk säkerhet som CCTV och passersystem. Erfarenhet av arbetsmodellen "Backa barnet" och kontakt med bevakningsleverantörer är också meriterande.
Som person är du trygg i dig själv, har integritet och förmåga att agera lugnt och professionellt även i pressade situationer. Du är lösningsfokuserad och självgående - du tar initiativ, driver aktiviteter och når resultat. Du skapar lätt förtroende, samarbetar väl och förklarar komplexa frågor på ett begripligt sätt. Med pedagogisk förståelse anpassar du din kommunikation till mottagaren och uttrycker dig tydligt så att budskap och förväntningar blir klara. Du arbetar strukturerat med planering och tidsramar, och du besitter djup specialistkunskap som du kontinuerligt underhåller och delar med andra.
Vi erbjuder dig:
En viktig roll med samhällsnytta i fokus.
Ett nära samarbete med engagerade kollegor och ledare.
Möjlighet att påverka och utveckla arbetet med säkerhet och trygghet i en bred och meningsfull verksamhet.
Vill du göra skillnad för Gotlands barn, unga och vuxna? Välkommen med din ansökan!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
